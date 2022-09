ASK Schlaining kämpft um Erfolgserlebnis

Werbung

Die heurige 2. Liga Süd-Saison ist noch einmal ausgeglichener als es die letzte schon war. Das bringt dann positive Überraschungen wie etwa Tabellenführer Grafenschachen oder Mühlgraben mit sich, sorgt am anderen Tabellenende aber auch für Enttäuschungen.

Der SV Stegersbach ist mit aktuell „nur“ acht Zählern so ein Fall, was dann auch für Jabing oder Schlaining gilt. Diese Mannschaften eint vor allem eines: Die Qualität ist prinzipiell da, aber seine Stärken bringt man nicht konstant auf die Wiese.

Die Gründe sind bei den jeweiligen Schlusslichtern immer vielfältige, ähneln sich dann letztendlich aber doch. Unglückliche Spielverläufe, vergebene Chancen, strittige Schiedsrichter-Entscheidungen – all das spielt bei einem negativen Lauf, sofern die Qualität nicht vollends fehlt, mit hinein. Auch in Schlaining ist das so.

Dort musste man über den Sommer sein Team nach einigen Abgängen neu aufstellen, holte teils schon höherklassig erprobte Kicker hinzu und installierte mit Lukas Poglitsch auch einen neuen Trainer.

Vier Remis und vier Niederlagen stehen dabei nach acht Runden auf der ASK-Liste. Zu wenig, dass weiß man beim ehemaligen Landesligisten, auch wenn es durchaus schon mehr Punkte sein hätten können.

„Alleine das 2:2 gegen Jabing spiegelt so vieles was es uns derzeit so schwer macht wider. Wir vergeben mörderische Chancen und sie machen aus drei dann zwei Tore“, haderte Poglitsch und schoss nach: „Wir spielen nicht so schlecht und ich bin weiterhin von unserer Qualität überzeugt.“

Diese soll über kurz oder lang wieder in ruhigere Fahrwasser führen, wobei das Treffen mit Aufsteiger Kukmirn schon ein extrem wichtiges werden könnte. „Sicher eine kleine Schnitt-Partie“, so Poglitsch, der anfügte: „Bei mir regiert weiter die Zuversicht, denn die Mannschaft ist gut aufgestellt. Jetzt müssen wir nur ins Laufen kommen.“

Da würde ein echtes Erfolgserlebnis mit etwaigen drei Punkten schon vieles erleichtern.