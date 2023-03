ASK Schlaining: „Para“ legte zurück!

Werbung

Schon als die BVZ vor etwas mehr als zehn Tagen mit dem nunmehrigen Ex-Schlaininger Cheftrainer Joachim Parapatits telefonierte, kündigte dieser an, dass das folgende Spiel gegen Olbendorf von hoher Bedeutung sei. Mit einem etwaigen Sieg hätte der 2. Liga-Nachzügler ranrücken können – dieser folgte trotz 1:0-Führung bei der späteren 1:2-Niederlage nicht. So wuchs der Abstand an die untere Tabellenhälfte weiter an und „Para“ trat zu Wochenbeginn von seinem Amt zurück. Das bestätigte der Schlaininger Sektionsleiter Ernst Simon der BVZ noch am Mittwochmorgen: „Joachim kam mit diesem Wunsch auf uns zu.“ Zu diesem Zeitpunkt war auch die Nachfolgeregelung ungeklärt. „Es gibt noch keinen neuen Mann“, so Simon. Offen blieb, ob das bis zum Spiel am Samstag in Mühlgraben geschehen wird.