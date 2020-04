Auch die Mülleimer rund um die zuletzt noch sanierte ASK-Sportanlage wurden in Mitleidenschaft gezogen. Offen blieb, um wen es sich dabei handelt. „Unser Bürgermeister und auch die Polizei sind aber schon informiert“, so Rotenturm-Obmann Roman Takacs in einer ersten Stellungnahme kurz nach Bekanntwerden der Tat.