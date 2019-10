Alle wollen sie, auch wenn sie nur einen symbolischen Wert besitzt: die Winterkrone! Dabei ist es nur ein kleiner Zwischenschritt, der sich aber immer schön im Geschichtsbuch eines Vereines liest. Ob Sololauf, Zwei- oder gar Dreikampf, in den vergangenen 2. Liga-Spielzeiten war vieles geboten. Das in dieser Saison stattfindende, sprengt aber den Rahmen, denn vier Runden vor der Winterpause – der erste Spieltag des Frühjahres wird vorgezogen – liegen Platz eins und sieben nur durch drei Punkte getrennt. Hier der Überblick der nächsten Aufgaben der sieben Top-Teams!

SV Stegersbach. Trotz 1:3 in Rudersdorf blieb der SVS weiter an der Spitze. Nun wartet Schlusslicht Olbendorf. „Gegen die spielten wir 20 Jahre nicht und so freuen wir uns darauf. Wir sind Favorit“, so Sektionsleiter Helmut Siderits.

ASK Schlaining. Erster Verfolger ist dieser Tage die Elf von Richard Niederbach. Nun geht es für die ASK-Elf nach Neuberg. Sektionsleiter Ernst Simon: „Leicht wird das nicht.“

ASK Jabing. Der starke Aufsteiger kämpft weiter um die Winterkrone. Der nächste Stopp? Jennersdorf. Trainer Marc Seper: „Dort hängen die Trauben für uns sicher hoch.“

UFC Jennersdorf. Die Sitzwohl-Elf kämpft mit Personalproblemen und sehnt die Winterpause herbei. Nun wartet auch noch das Verfolgerduell mit Jabing. Martin Sitzwohl: „Die Tabelle zeigt, dass man bei jedem Spiel zu 100 Prozent da sein muss. Ich hoffe, wir bleiben oben dran.“

SV Mühlgraben. Der SVM, dessen Tabellenplatz sicher kein Zufall ist, reist am Sonntag zum Derby nach St. Martin (siehe auch Seite 83). Schwer, aber doch machbar.

SpG Edelserpentin. Erst bärenstark, dann wieder inkonstant, ehe man mit dem 3:0 über Rechnitz wieder in die Spur fand. Als Favorit geht es nun nach Heiligenkreuz, wobei diese mit schon 19 Punkten erster Verfolger der sieben führenden Mannschaften ist.

SV Eberau. Die letzte Elf im Bunde ist der SVE, der zuletzt mit Jennersdorf Schlitten fuhr. „Eine tolle Situation für die 2. Liga. Extrem spannend“, so Christian Kopfer, dessen Elf nun als Favorit nach Grafenschachen reist.