Der ASK Schlaining kann auf eine sehr gute Transferperiode zurückblicken. Das lässt sich jetzt schon sagen, denn vor allem Dzenan Serifi (Stegersbach), Josef Mad (Neuberg), Flamur Muleci (Liezen) vereinen Talent mit Qualität. Und am Sonntag gesellte sich mit Marcel Pomper noch einer hinzu, mit dem vor einigen Wochen noch nicht zu rechnen war. Der Mittelfeldmotor, der in der Hinrunde in Oberwart zum Stammspieler mutierte und eigentlich peu à peu stärker wurde, entschied sich gegen die Herausforderung Burgenlandliga und für eine Rückkehr zum ASK Schlaining. „Es tut uns sportlich sehr weh und wir wollten ihn unbedingt halten, aber er sagte zu uns, dass er sich nicht wohlfühle und keinen richtigen Anschluss finde“, erklärte Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek und fügte an: „Wir entsprachen dann seinem Wunsch, zurück nach Schlaining zu wechseln. Da floss aber kein böses Blut. Es war nichts mehr zu machen.“

Es fehlte der „Anschluss“. Der Mittelfeldmotor Marcel Pomper (l.), hier im Duell gegen Ex-Klub Oberwart mit Christoph Koch, wollte unbedingt zurück nach Schlaining. | BVZ

In Schlaining reagierte man schnell und schaffte Platz für Pomper, der im Mittelfeld quasi alle Position bekleiden kann, Dynamik mit Spielverständnis und guter Technik vereint und einfach für sein junges Alter sehr weit ist. Sektionsleiter Ernst Simon: „Es war seine Entscheidung zurückzukehren, aber er ist eine sehr, sehr große Verstärkung.“ Gehen wird nun Matija Kolar.