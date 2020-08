In der Vorwoche gab es im südburgenländischen Fußball den ersten Corona-Fall. Der SC Pinkafeld war der Leidtragende, wobei die infizierte Person keinen wirklichen Kontakt zur Mannschaft hatte und der Trainingsbetrieb beim Burgenlandligisten nach allen Absprachen mit den Behörden normal weiterlief.

So stand den Testspielen gegen Olbendorf und der Reserve gegen Riedlingsdorf eigentlich nichts im Wege. Eigentlich, denn am späten Freitagabend folgte die Nachricht, dass sowohl Riedlingsdorf als auch Olbendorf ihren Test absagen werden. Beim 2. Liga-Klub war das laut Sportlichem Leiter Ronald Jallitsch eine „demokratische Entscheidung“. Er meinte weiter: „Das Trainerteam, die Sportliche Leitung und auch die Mannschaft berieten über das Testspiel und kamen dann zu dem Entschluss, es nicht durchzuführen.“ Der SVO probte so dann am Samstag gleich gegen Riedlingsdorf (3:1-Sieg), während die Pinkafelder gezwungen waren, erneut zu improvisieren. Es bleibt keine einfache Vorbereitung für den Traditionsverein, wobei der Sportliche Leiter Alex Diridl sagte: „Wir haben natürlich Verständnis, aber für uns ist es blöd und nicht gerade einfach.“ Die benachbarten Vereine aus Grafenschachen und Hochart sprangen kurzfristig ein und so kam der SCP-Tross doch noch zu seinem Trainingsspiel. Gesundheitlich geht es laut Diridl allen „bestens. Da passt derzeit alles.“