Wenigstens nicht verloren: Beim SV Großpetersdorf nahm man das 1:1 in Grafenschachen mit. So zeigte sich Obmann Harald Schneller nach einer intensiven Woche mit der Punkteteilung zufrieden: „Es war der erwartet schwere Gang. Ich kann mit dem Punkt leben.“

Es braucht aber schön langsam Siege. Das steht außer Frage, denn alleine der Abstand auf den Viertvorletzten aus Grafenschachen beträgt mittlerweile zehn Punkte. So entschied man sich in der Vorwoche, abermals am Trainersektor aktiv zu werden. Für Bernhard Müller übernahm Andi Konrad. Die Hintergründe erläuterte Schneller der BVZ: „Wir waren mit extrem großen Erwartungen in die Rückrunde gestartet und erlebten dann einen tabellarischen Bauchfleck. Wir mussten dann einen Impuls setzen und da ist es leider immer das Einfachste, den Trainer zu wechseln.“

Die Entscheidung fiel auf den ehemaligen Neuberg-Trainer Andi Konrad, der auch schon in Pinkafeld oder Stegersbach arbeitete. „Andi ist einer der erfolgreichsten Übungsleiter im Südburgenland und sein Auftreten war in den ersten Einheiten äußerst professionell“, so Schneller.

Schon am Freitag leitete Konrad dann sein erstes Training, obwohl er eigentlich zumindest bis zum Sommer pausieren wollte. „Ich habe dann aus dem Bauch heraus entschieden, auch weil die Mannschaft nicht schlecht aufgestellt ist. Wir hatten ein gutes Gespräch und es ist eine sehr interessante Aufgabe“, so Konrad, wobei das Engagement vorerst nur einmal bis zum Sommer ausgelegt ist.

Jetzt gilt die volle Konzentration dem Ligaerhalt. „Es gibt einiges zu tun und wir müssen auch an einigem arbeiten“, erklärte der Neo-Chef, der am Freitag gegen Rudersdorf seine Heimpremiere feiert. „Wir wollen unbedingt in der Liga bleiben“, meinte das SVG-Oberhaupt Schneller, der auf einen Heimsieg gegen das Rudersdorfer Top-Team hoffte. Fehlen wird dann Thomas Tiefengraber, der in Grafenschachen spät die Gelb-Rote Karte präsentiert bekam.