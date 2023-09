Derbysieg: Premiere an Tobaj

Güssing – Gemeinde Tobaj 0:2. Der SV Güssing kämpft weiter um den Anschluss an das untere Tabellen-Mittelfeld. Gegen den Nachbarn von der Gemeinde Tobaj, der erstmals in einem Meisterschafsspiel in der Burgstadt gastierte, spielte man vor der Pause richtig gut, hatte auch zwei, drei große Möglichkeiten auf die Führung, scheiterte aber einmal mehr an seiner Chancenauswertung. „In den ersten 45 Minuten machten wir alles richtig“, sagte GSV-Assistent Jakob Burits und ergänzte: „Nach Seitenwechsel kämpften wir mit der Intensität und mit dem Gegentor verloren wir dann auch den Glauben.“ Die Tobajer Gäste steigerten sich nämlich und hatten auch immer mehr Zugriff. So erzielte Julian Jautz-Lackner in Minute 54 das 0:1 und stellte die Weichen auf Auswärtssieg. Den fuhr die Keglovits-Truppe dann auch souverän ein. Obmann-Stellvertreter Lukas Spirk: „Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber letztendlich doch verdient.“

Jennersdorf – Großpetersdorf 3:0. Dank eines Blitzstarts mit zwei Toren in den ersten vier Minuten bleibt der UFC Jennersdorf Tabellenführer der 2. Liga Süd. Noch vor der Pause entschied der starke Nico Boandl die Begegnung dann frühzeitig, ehe in der zweiten Halbzeit auch die Gäste besser reinfanden, dem Geschehen aber keine Wende mehr geben konnten. „Jennersdorf spielte das, was wir eigentlich spielen wollten“, sagte SVG-Oberhaupt Harald Schneller und fügte an: „Für mich sind sie ein heißer Aufstiegsanwärter, auch weil sie sehr kompakt auftreten und zudem einfach gut sind.“ Auch bei den Hausherren war man nach der bitteren 0:1 bei der Gemeinde Tobaj zufrieden. Der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl: „Das war eine richtig gute Reaktion auf die letzte Niederlage, wobei uns der Spielverlauf natürlich entgegenkam.“

Rotenturm – Markt Allhau 2:1. Wieder nichts: Der UFC Markt Allhau zog auch bei der Rotenturmer Elf von Cheftrainer Mario Portschy den Kürzeren und verliert immer mehr an Boden. Schnell gingen die Heimischen durch Tim Gangoly auch in Führung, ehe die Gäste eine katastrophale erste Halbzeit ablieferten. Erst mit einem Vierfach-Wechsel zur Pause wurde es besser und Marco Prettner erzielte nach knapp 56 Minuten den Ausgleich. Der hielt bis zur 73. Minute, ehe ASK-Edelzangler Adam Horvath zum Heimsieg einköpfte. „Das ist für unsere junge Truppe ein super Erfolg und es war eine tolle Teamleistung. Ein Lob an die gesamte Mannschaft“, so Portschy, während Allhau-Pressesprecher Ewald Musser anfügte: „Einen Punkt hätten wir uns zwar verdient gehabt, aber es war in Summe zu wenig und dazu eine auch richtig schlechte Leistung.“

Heiligenkreuz – Mühlgraben 1:2. Der SV Mühlgraben feierte am Freitagabend im Heiligenkreuzer Waldstadion seinen zweiten Sieg in Serie und kann sich so wieder nach oben orientieren. Schnell traf Grega Vurcer nach einem Standard zum 0:1 und profitierte dabei wie auch Teamkollege Elias Niederl vor dem 0:2 von der Schlafmützigkeit der Hausherren-Defensive. Der HSV hatte offensiv immer wieder Momente, brauchte aber insgesamt zu viele Chancen, um zu punkten. „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen“, sagte auch Heiligenkreuz' Sportlicher Leiter Markus Jost und ergänzte: „Nach knapp 65 Minuten waren wir dem Ausgleich nahe, ehe sie uns dann mit ihrem Spiel auf Zeit die Nerven kosteten.“ So passierte nichts mehr und der SVM durfte jubeln. Sektionsleiter Florian Jud: „In den ersten 45 Minuten haben wir es kontrolliert, ehe wir doch ein wenig ins Straucheln gekommen sind. Mit der Einwechselung von Maxi Hutter wurde das dann aber wieder besser.“

Kukmirn – Neuberg 0:2. Der ehemalige Neuberger Regionalligist setzt sich in der 2. Liga-Spitzengruppe fest. Dabei gewann die Elf von Tomi Liber in Kukmirn dank zweier Josip Golubar-Treffer und gab den Hausherren so erneut Rätsel auf. Die SVK-Elf von Mario Bauer gewann nämlich in der Vorwoche erstmals in der neuen Saison aber in einen positiven Lauf kam man dennoch nicht. „Wir hatten dann nach der Pause mehr vom Spiel und zum Glück konnten wir es dann noch für uns entscheiden“, erklärte SVN-Obmann Martin Konrad und ergänzte: „Es war nicht überragend, aber sicher verdient.“

Rechnitz – Stegersbach 0:2. Ohne zu glänzen gewann der SV Stegersbach das schwierige Auswärtsspiel beim SV Rechnitz und setzt so weiter ganz oben fest. Fußballerischer Leckerbissen war es aber indes keiner, denn viele zusammenhängende Aktionen gab es nicht zu sehen. So scheiterten die Hausherren in Halbzeit eins mit einem Stangenschuss, um dann durch Zsolt Balasz einen direkten Eckball-Treffer zu kassieren. Mit dem 0:2 von Nico Benkö nach 56 Minuten war eigentlich alles entschieden. „Das war eine ganz komische Partie“, analysierte SVR-Obmann Harald Füzi und schoss nach: „Es war kein gutes Spiel und es hätte sich auch keinen Sieger verdient gehabt.“ Beim aktuellen Tabellenzweite sagte Assistent Manfred Petrus: „In Summe war es schon ok, auch weil wir uns in der zweiten Halbzeit steigerten. Wir können aber sicher besser spielen.“

Eberau – St. Martin 2:0. Einen ungefährdeten Heimsieg fuhr der SV Eberau gegen den St. Martiner Aufsteiger ein. Dabei glänzte die Elf von Christoph Herics nicht unbedingt, erledigte seine Hausaufgaben aber konsequent. Noch vor der Pause brachte Mark Abert die Heimischen in Führung, ehe ein Gäste-Eigentor die Partie nach knapp 60 Minuten entschied. „Wir waren spielbestimmend, ließen nichts zu und hätten eigentlich höher gewinnen müssen“, sagte SVE-Sektionsleiter Andreas Gutleben dazu, während in St. Martin schon alles dem Derby gegen Jennersdorf entgegenfieberte. Obmann Edwin Janosch: „Da braucht es aber keine Extra-Motivation.“

Grafenschachen – Olbendorf 3:1. Keine gute Vorstellung lieferte der SV Olbendorf beim Auswärtsgang zum SC Grafenschachen ab. Die Hausherren nahmen früh das Zepter in die Hand und erzielten dank des starken Nico Halwachs schnell das 1:0. In weiterer Folge verabsäumte es die Elf von Thomas Simon den Sack früher zuzumachen, wobei die Gäste harmlos blieben. „Wir haben das Spiel dominiert“, sagte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der ergänzte: „Erst spät wurde es unnötig eng.“ Abermals Halwachs stellte auf 2:0, ehe Bine Pusnik spät verkürzte. Zu mehr reichte es aus SVO-Sicht dann nicht mehr, denn Michi Strobl machte in der Schlussphase den Deckel drauf. „Wir haben genau dort angeknüpft, wo wir gegen Mühlgraben aufgehört hatten“, kritisierte Olbendorf-Sektionsleiter Dietmar Graf seine Elf.

Statistik:

SV Güssing – ASV „Z+H Weber“ Gemeinde Tobaj 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (54.) Julian Jautz-Lackner, 0:2 (89.) Dragovic.

Reserve: 1:3 (Kedl; Jandrisitis, Kopeszki, Guggi).

SR: Paukowits.- Vulcolor Stadion, 350.

Güssing: Graf; Nemeth, Martin Kroboth (62. Stampfel), Zinkl, Peterszel; Bilovits (82. Gröller), Kosik, Kantor, Weber; Mesko, Rasser.

Gemeinde Tobaj: Weber; Leitner, Roth, Horvat, Oswald (91. Keller); Schendl, Lukavecki; Winkelbauer (56. Haasz), Herceg (77. Konrad), Dragovic; Julian Jautz-Lackner (91. Rosenecker).

UFC Lumitech Jennersdorf – SV Elektro Unger Großpetersdorf 3:0 (3:0).-

Torfolge: 1:0 (1.) Vajda, 2:0 (4.) Boandl, 3:0 (34.) Boandl.

Reserve: 7:0 (Kusch 3, Mihellyes 2, Ehrenhofer, Trippold).

SR: Braunschmidt.- Jennersdorf, 120.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Knaus, Franz-Peter Wagner, Matthias Wagner; Halb, Resch, Cuk (71. Janosch); Michael Wagner (77. Mrazek), Boandl, Vajda (80. Herzenjak).

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Fisli, Tiba, Matthias Hetyei; Valentin Gabriel (72. Supper), Giber, Hötschl, Gottfried; Resner (67. Unger), Wurglits.

ASK Korkisch Rotenturm – UFC Markt Allhau 2:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (4.) Gangoly, 1:1 (56.) Prettner, 2:1 (73.) Adam Horvath.

Reserve: abgesagt.

SR: Özdemir.- Korkisch Arena, 200.

Rotenturm: Hettlinger; Brindlinger, Selimovic, Szabo, Gröller; Sauhammel, Wiesler; Gangoly (90. Ochsenhofer), Adam Horvath, Doleschal (93. Hassuneh); Kozhenov (46. Pfeffer).

Markt Allhau: Florian Tripaum; Sziklasi (46. Krutzler), Teller (46. Psihoda/81. Guger), Devecseri; Binder, Prettner, Stumpf, Racz (46. Kucera), Radics; Jamoul (46. Aizenpreisz), Tihanyi.

SV Heiligenkreuz – SV Mühlgraben 1:2 (0:2).-

Torfolge: 0:1 (5.) Vurcer, 0:2 (23.) Niederl, 1:2 (54.) Kos Harjac.

Reserve: 6:0 (Jan Marakovits 2, Mirth, Toth, Thomas Decker, Windisch).

SR: Ziermann.- Waldstadion, 100.

Heiligenkreuz: Thaller; Merdian (46. Kos Harjac), Fabsits, Kardos, Poczak; Hrgar, Köppel; Schlener, Humar, Jan Willgruber; Fekete.

Mühlgraben: Skodnik; Kahr, Vurcer, Glanz, Karner; Matovina, Simon Kropf; Niederl (92. Friedl), Heiter, Prem (74. Hutter); Huc (94. Hösch).

SV Redlove Kukmirn – SV Marsch Neuberg 0:2 (0:0).-

Torfolge: 0:1 (64.) Golubar, 0:2 (93.) Golubar.

Reserve: 3:7 (Ruiß 3; Nagel 3, Pelzmann 2, Szuborics, Fabio Ressner).

SR: Karadag.- Kukmirn, 180.

Kukmirn: Knar; Gaal (80. Schabhüttl), Scholz, Horvath, Mayer; Kulovits, Felix Heindl; Frühmann (66. Julian Heindl), Bleyer, Schnecker (66. Kappel); Unger.

Neuberg: Posch; Manuel Neubauer, Halavuk, Marth, Plank; Raffael Radakovits, Fabian Radakovits (46. Gruber); Weber (85. Pelzmann), Golubar, Paul; Hajdic (92. Fabio Ressner).

SV Speedarena Rechnitz – SV Golf-& Thermenregion Stegersbach 0:2 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (29.) Balazs, 0:2 (56.) Benkö.

Reserve: 5:2 (Unger 3, Kaiser, Krznaric; Tecic, Bischof). SR: Stojanovic.- Speedarena, 150.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Schreiner, Preinsperger, Pfahnl; Simon (58. Langer), Szanto, Dorner (27. Mandl), Gollerits, Gergo; Werderitsch.

Stegersbach: Pergel; Tobias Strobl, Urban, Huber, Mad; Benkö (81. Faulend), Penzinger, Bencsics, Garger (74. Resner), Poandl (36. Fritz); Balazs.

SV Wica Eberau – ASV Baubedarf Niederer St. Martin/Raab 2:0 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (26.) Abert, 2:0 (63., Eigentor) Prem.

Reserve: 2:0 (Gerencser, Barilovits).

SR: Luef.- Eberau, 120.

Eberau: Levay; Rambeck, Patrick Kraller (68. Horvath), Bardics, Traupmann (90. Johannes Kovacs); Abert, Szvetits, Pataki, Hafner (82. Laky); Beli (90. Radakovits), Draxler.

St. Martin: Bozek; Holzmann, Prem, Panic, Lipp; Eckhardt, Thiago (77. Hoschek), Tigeli; Nico Mayer (77. Schulter), Vhrunc Pfeifer, Kreso.

SC Grafenschachen – SV Olbendorf 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (8.) Nico Halwachs, 2:0 (57.) Nico Halwachs, 2:1 (83.) Pusnik, 3:1 (91.) Michi Strobl.

Reserve: 4:0 (Schuh 2, Zisser, Loidl).

SR: Windisch.- Grafenschachen, 150.

Grafenschachen: Buchegger; Zankl (75. Grandits), Luif, Lang, Fabian Strobl; Jahrmann (46. Rudolf); Nico Halwachs (93. Hofer), Hart (89. Michi Strobl), Wenzl, Binder (46. Pimperl); Kosnik.

Olbendorf: Halilovic; Heschl, Trenker, Haadl; Nebl, Plank; Holper (46. Bevk), Csencsics (66. Tuider), Pusnik; Schenner, Handel Mazetti.