Auch noch einen Tag später war der neue Trainer des SV Rechnitz, Rene Varga, fuchsteufelswild auf das Geschehene in Jennersdorf. Seine Elf verlor mit 0:6, hatte aber mit vielen widrigen Umständen zu kämpfen. So war das Schiedsrichter-Gespann Halil Alija und Johann Herczeg nicht zwingend aufseiten der Gäste. „Was die beiden abhielten war inferior. Ich muss meinen Spielern gratulieren, dass es letztendlich nur fünf Gelbe Karten wurden“, so Varga, der aber auch anfügte: „Dass wir unsere Chancen vor der Pause leichtfertig vergaben, dafür kann der Schiri dann auch nichts.“

Da bewegte sich der SVR, wo Varga früher Kapitän war und im Winter als „Chef“ übernahm, mit dem neuen Tabellenführer mehr als auf Augenhöhe. Ein Zeichen der neu gewonnenen Stärke. „Wir hielten super mit und auch die Jennersdorfer gratulierten uns nach Spielschluss zu unserem Auftritt“, erklärte der ehemalige defensive Mittelfeldspieler weiter und ergänzte: „Jede Woche werden wir nicht so viel Pech und so einen Schiri haben.“

Die Vorbereitung verlief derweil sehr gut. Auch die neuen Legionäre fügten sich schon gut ein und den „Burschen gefällt unsere Idee von Fußball“, meinte der Coach und schoss nach: „Wir haben eine super Truppe, die auch sympathisch daherkommt. Wir müssen jetzt ganz einfach positiv bleiben.“ Mit Grafenschachen steht ein wegweisendes Duell an, denn auch der SCG kämpft unten mit. Für den ersten Gegner wohl kein Zustand auf Dauer. So meinte Jennersdorf-Coach Martin Sitzwohl: „Rechnitz wird mit dem Abstieg sicher nichts zu tun haben.“