Neben dem ASK Rotenturm, fand auch der SC Grafenschachen über den Sommer den Weg zurück in die 2. Liga Süd. Man startete gut, kämpfte gegen Ende der Hinrunde mit den Ergebnissen und seiner Form. So war irgendwie klar, dass über die Winterpause bei der Elf von Herbert Oberrisser etwas passieren wird und zuletzt schufen die Verantwortlichen auch Fakten, denn Tormann Marc Patrick Buchegger kehrt aus Markt Allhau zurück und auch Offensiv-Allrounder Felix Postmann, zuletzt in Riedlingsdorf, versucht sich wieder höherklassig.

„Marc war bei uns schon einmal zwei Jahre Leistungsträger und er betonte immer wieder, dass seine Zeit beim SCG die bis dato Schönste der Karriere war. Ihm gefiel es bei uns sehr gut und so freuen wir uns, dass er zurück ist“, sagte Sektionsleiter Gerald Ringhofer am Montag zur BVZ.

Neustart! Felix Postmann will sich nochmals höherklassig versuchen. | Bauer/Gyaky

Auch zur Personalie Postmann, der schon für Pinkafeld, Großpetersdorf, Stegersbach oder Markt Allhau kickte und zuletzt bei seinem Riedlingsdorfer Stammverein den Wiederaufstieg in die 1. Klasse verpasste, äußerte sich der Verantwortliche: „Wir erwarten uns, dass er uns offensiv mehr Varianten ermöglicht. Felix ist technisch stark und er wollte auch wieder in eine höhere Liga zurück.“

Zumindest für ein halbes Jahr wird auch Philipp Michalek den Verein sehr wahrscheinlich in Richtung Steiermark verlassen. Gehen wird auch die bisherige Nummer eins Thomas Lucsanics, der nach der Buchegger-Verpflichtung keine wirkliche Zukunft mehr beim SCG sah. Ringhofer: „Wir haben mit ihm gesprochen und er wird nicht bei uns bleiben. Vielleicht legt er gar eine Pause ein.“