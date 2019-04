Der Samstag wird in Mühlgraben ganz im Zeichen des Derbys stehen. Der „große“ UFC Jennersdorf gibt sich nämlich die Ehre und vermutlich erstmals in seiner Geschichte, geht der SVM als Favorit in dieses Nachbarschaftstreffen. Ganze neun Zähler trennen die beiden Vereine dieser Tage, wobei die Saison in Mühlgraben weiter außergewöhnlich gut bleibt, während man sich beim UFC insgesamt doch etwas mehr erhofft hatte.

Marousek/Bauer Nachbarn im Blick. Mühlgrabens Filip Dudajek will nach der 1:2-Pleite in Schlaining zurück in die Spur.

„Wir fahren dort hin, um zu punkten“, erklärt Jennersdorf-Trainer Martin Sitzwohl, der aber auch um die Stärke der Mühlgrabener Bescheid wusste: „Die Favoritenrolle liegt bei ihnen. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn man dort gewinnt, aber auch, wie es ist, wenn man verliert. Wir müssen alles in die Waagschale werfen.“

Die Mühlgrabener wollen indes den letzten Ausrutscher in Schlaining schnell vergessen machen. Es fehlte die letzte Gier, die die Elf von Hannes Posch zuletzt so auszeichnete. „Ein Derby bleibt ein Derby und es wird ein schweres Spiel für uns. Für unsere Kicker ist es natürlich ein besonderes Spiel, wobei vielleicht auch gerade deshalb in Schlaining der letzte Biss fehlte. Der wird jetzt sicher gegeben sein“, so Posch zur BVZ.

Aktuelle Infos: Die Hausherren müssen wohl die gesamte Rückrunde auf Kapitän Stefan Hösch verzichten. Bei den Gästen kehrt Christoph Knaus zurück, während man auch auf einen Einsatz von Alex Bakanic hoffte. Gesperrt fehlt Angreifer Markus Pimpel.