Die Hinrunde der Saison 2019/20 verlief für den SV Olbendorf nicht wirklich gut. Was in der Vorsaison noch leicht von der Hand ging, funktionierte nicht mehr. Überraschend, denn über den Sommer hielt man seinen Kader eigentlich bei und verstärkten diesen noch mit Heimkehrer Thomas Holper und stellte sich generell breiter auf. Mit den Ausfällen von Allrounder Robert Fekete, der sich schon im Frühjahr verletzte und Einser-Goalie Admir Halilovic, riss irgendwann der Faden aber komplett. So war die viele Jahre andauernde Ära von Erfolgstrainer Jochen Keglovits Mitte Oktober Geschichte. Das passierte auch, weil man bis zur 14. Runde warten musste, ehe man den ersten Saisonsieg feiern durfte. Da schwang schon Ex-Stinatz-Trainer Roland Unger das Trainerzepter und wird das auch über die Winterpause hinaus tun. Das steht fest.

Wie auch die Verpflichtung des ehemaligen Sportklub- und Stegersbach-Kapitän Franz Faszl, der aus Oberwart zum etwas „kleineren“ SVO wechseln wird. Mit seiner Routine und fußballerischen Klasse, soll der gebürtige Unterwarter helfen, der 2. Liga erhalten zu bleiben. „Wir hoffen schon, dass uns Franzi entscheidend weiterhilft“, sagte der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch und ergänzte: „Ein sehr guter Fußballer. Wir rechnen uns einiges aus.“