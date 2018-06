Und irgendwann brachen dann alle Dämme, als der SV Oberwart seine Rückkehr in die BVZ Burgenlandliga fixierte. Vor etwas mehr als zehn Tagen war es so weit und nach einem 4:0-Sieg über Rechnitz war es geschafft, worauf sehr viele, sehr lange hingearbeitet hatten, denn der Status quo in der 2. Liga gefiel sportlich beim SVO kaum einem. Man will sich mit den Besten messen und gegebenenfalls dazugehören. Das ist der Anspruch, den man letztendlich auch geltend machte.

Einer der Bausteine war dabei Trainer Jürgen Halper, der zur Winterpause übernahm, auch einige Wellentäler durchschreiten musste, ehe sein System griff und die Kicker dieses verinnerlicht hatten. „Das Wichtigste war, dass wir Kontinuität reinbrachten, sei es beim Training, sei es im Vorstand“, so der Coach, der anfügte: „In Oberwart passt vieles.“

Dabei wäre der neue „Chef“ fast zu Neusiedl gewechselt, aber: „Es gefällt mir, auch wenn unser Präsident Gerhard Horn letztendlich ausschlaggebend war. Bei ihm, aber auch beim restlichen Vorstand muss ich mich bedanken.“

Nun geht es zurück in die Burgenlandliga, wo mit Marcel Pomper, Markus Kuh und Dominik Farkas schon drei Kicker fix sind. Halper: „Unser Kader ist gut aufgestellt, wobei wir ihn ein bisschen verjüngen wollen. Dafür werden wir unser Budget ausschöpfen.“