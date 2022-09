Es geht um die Pinka-Krone

Ein weiterer Eckpfeiler fällt aus. Dem ASK Jabing gehen vor dem Derby die Innenverteidiger aus. So plagt sich Georg Wappel schon länger mit einer Verletzung herum und kann auch nur immer kurzzeitig einspringen und beim 2:2 in Schlaining musste Nebenmann Adam Schreiner (r.) mit Gelb-Rot frühzeitig unter die Dusche. Nicht die besten Vorzeichen für den Kick gegen Rotenturm!

Foto: BVZ