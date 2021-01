Nach und nach kämpfte sich der SV Stegersbach in der Hinrunde aus seinem Tief. Mit sechs Niederlagen war man gestartet, ehe es nach einem Trainerwechsel – Michael Horvath übernahm von Tihamer Lukacs – besser lief und man zur Corona-Unterbrechung auf Platz 13 rangiert. Der Kader hat dabei Potenzial für mehr, muss im Winter aber feinjustiert werden. Einen Innenverteidiger würde man gerne holen, aber auch einen Stürmer. Letzteren fand man mit Anto Tezic. Diesen zieht es familiär aus Oberösterreich in den Süden. „Anto ist verwandt mit Ivan Barnjak“, so Sektionsleiter Joachim Poandl, der ergänzte: „Ein erfahrener Mann, der zuletzt in Kammern in der Landesliga West spielte.“