Für nur zwei Jahre kickte Josip Golubar von 2006 bis 2008 in Diensten des SV Neuberg und der kroatische Ausnahmekönner hinterließ dennoch Eindruck. So sehr, dass man sich knapp 12 Jahre später an ihn zurückerinnerte und zuletzt als ersten SVN-Neuzugang der Winter-Transferperiode 2020 präsentierte. Golubar, der seine Karriere in Österreich 2005 beim SV St. Michael startete und nach seinem ersten Neuberg-Engagement auch noch ein halbes Jahr beim SV Stegersbach in der Regionalliga Ost kickte, war zuletzt vorrangig in seiner Heimat und auch Slowenien unterwegs, kämpfte aber auch mit einer Verletzung, die den 2. Liga-Südverein auf den Plan rief.

„Entstanden ist es durch unseren Tomi Liber, der ein sehr, sehr guter Freund von Josip ist“, erklärte der Sportliche Leiter Georg Konrad und fügte weiter an: „Als wir von der Möglichkeit erfuhren, ihn zu holen, sind Obmann Martin Konrad und ich gleich nach Kroatien gefahren, um mit ihm zu sprechen und ihm unsere Pläne aufzuzeigen. Josip kennt den SV Neuberg und sein Umfeld sehr gut und er will nach seiner langwierigen Verletzung nochmals beweisen, was für ein großartiger Fußballer er ist.“

Einmal war Golubar zuletzt schon bei einer Trainingseinheit anwesend, wobei er so wirklich erst ab dem Trainingslager in Porec (6. bis 10. Feber) zur Elf stoßen wird. Die Erwartungen sind groß, wie auch Georg Konrad berichtete: „Ich habe mit ihm damals noch zusammengespielt und ich kann sagen, dass er eine Bereicherung für den südburgenländischen Fußball ist.“