Halle sorgte beim SV Neuberg für Aufschlüsse

Gespräche mit Abschlüssen. Während die Zukunft von Franko Vikario (l.) in Neuberg ungewiss bleibt, wird Roko Zilic (r.) die Elf rund um Obmann Martin Konrad im Frühjahr verstärken. Der Stürmer wusste am Samstag zu gefallen. Weiter auf Vereinssuche. Der lange für Unterschützen und zuletzt in der Burgenlandliga für Markt Allhau kickende Adis Crnovic war zuletzt als Gastspieler für den SV Neuberg aktiv. Verpflichtet wird der zentrale Mittelfeldmann indes nicht. Wohin es Crnovic nun ziehen wird, war zu Wochenbeginn noch unklar. Fotos: Bauer

