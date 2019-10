Am Samstag und mit dem 0:1 in Schlaining kehrte beim ASK Rotenturm etwas Ruhe ein. Zuvor war es eine Woche, die kaum intensiver hätte sein können.

Rückblende: Vor etwas weniger als zwei Wochen und nach einem 0:4 beim SV Stegersbach wurde Rene Varga nur einen Tag nach der Niederlage als Cheftrainer beim ASK Rotenturm abgesetzt. Eigentlich wollte sich der Fachmann mit der Rotenturmer, aber auch mit der Oberwarter Vereinsführung zusammensetzen, um die letzten Wochen vor der Winterpause sauber über die Bühne zu bringen. Das passierte nicht mehr, denn der ehemalige Klassekicker musste gehen.

Dabei kooperieren der ASK und der Oberwarter Traditionsverein seit letztem Juli. Das Ziel war hierbei, denn teils jungen Oberwartern, die im üppig besetzten Kampfmannschaftskader des SVO derzeit weniger Chancen auf einen Stammplatz haben, auf hohem Niveau eine Plattform zu bieten, wobei die Rotenturmer im Gegenzug vom Talent oder der Erfahrung profitieren sollten. So zumindest die Theorie, die sich aber nicht so einfach in die Tat umsetzen ließ. Schon früh in der Saison kam es dann zum Bruch zwischen Rotenturm-Obmann Roman Takacs und Trainer Rene Varga, ehe zuletzt ein Schlussstrich gezogen wurde.

So war eigentlich eine Doppellösung mit den beiden Oberwart-Verantwortlichen Ludwig Tuba und Joachim Postmann anberaumt, wobei es zu dieser nie kam. So leitete Sektionsleiter Markus Gruber gemeinsam mit Obmann Takacs vorübergehend die Agenden in dieser Woche. „Ein neuer Trainer wird am Sonntag auf der Bank sitzen“, sagte Takacs, wobei man in Schlaining ohne SVO-Hilfe auskommen musste. Das hatte Gründe, wie Oberwarts Obmann-Stellvertreter Tuba erklärte: „Wir hätten ihnen gerne geholfen, sind aber auch personell angeschlagen. Es ging nicht.“

„In Rotenturm muss nun Ruhe einkehren“

Und dennoch konkretisierte Tuba die derzeitige Lage mit dem Kooperationspartner: „In Rotenturm muss Ruhe einkehren und sie müssen wieder zu einer Einheit werden.“ So sei es laut Tuba derzeit ein wenig „auf Eis gelegt“, wobei man die personelle Situation nicht außer Acht lassen darf und auch die Spieltermine, die zuletzt nicht immer günstig fielen, mit einberechnen muss. Tuba: „Es wird wohl auch in den nächsten Wochen sehr eng.“

Ähnliches auch von Oberwarts Präsident und Obmann Gerhard Horn zur BVZ: „Gescheitert ist die Kooperation noch nicht, aber bis zur Winterpause wird es sicher schwierig, auch weil Rotenturm jetzt seine Hausaufgaben erledigen muss.“

So gab es beim ASK am vergangenen Freitag eine Sitzung, die laut Obmann Takacs positiv verlief. „Da wurde vieles diskutiert und auch einige Dinge bereinigt. Das Wichtigste war aber, dass die Burschen in Schlaining super kämpften und es für unser Personal eine super tolle Leistung war.“ Kooperationstechnisch sah der selbst lange für den ASK die Packler schnürende Takacs die SpG auf gutem Wege: „Da passt alles und es wird in dieser Woche wieder ganz normal Gespräche geben.“

Einfach bleibt es für die Rotenturmer aber nicht, denn der Verein scheint schon ein wenig gespalten und im November steht dann auch noch die Generalversammlung im Raum, wo zukunftsträchtige Entscheidungen anstehen.

„Man muss ganz klar sagen, dass Roman Takacs um den ASK unglaubliche Verdienste hat und er sehr viel leistete“, meinte Oberwart-Trainer Jürgen Halper, der der Kooperation weitere Chancen einräumen will. „Kein Kommentar“, gab es derweil von Oberwarts Sportlichem Leiter Michi Benedek, während der Rotenturmer Sektionsleiter Christoph Tomiszer zuletzt zurücktrat. Er sagte: „Die Notelf, die in Schlaining kickte, verdient größten Respekt. Wie sie mit der Situation umgingen, war grandios.“ Da wären wir wieder beim Sportlichen, dorthin wo der SVO und der ASK wieder zurückwollen.