Was im Herbst nach der Trennung schon kurzfristig im Raum stand, dann aber doch nicht umgesetzt wurde (die BVZ berichtete), wurde zuletzt fixiert: Ludwig Tuba wird neuer Trainer beim ASK Rotenturm. Gemeinsam mit seinem guten Freund und langjährigen Spieler Laszlo-Imre Domokos und Sektionsleiter Markus Gruber soll er die Geschicke beim derzeitigen Letzten der 2. Liga Süd übernehmen. „Wir saßen lange zusammen und überlegten, wie wir agieren sollten und kamen dann zu dem Schluss, dass das die beste Lösung für uns ist“, erklärte Obmann Roman Takacs und fand Zustimmung bei Tuba: „In enger Absprache mit Laszlo und Markus werden wir dann im Frühjahr sehen, wie es läuft.“

Auch personell veränderte sich der Kader zum Herbst: Die Brasilianer Fabricio, Pabllo und Ricardo Da Costa verlassen den Verein ebenso wie die beiden Goalies David Szakaly und Dominik Kajary. Im Gegenzug holte man gleich einige neue Kicker, die für Qualität bürgen: Steve Gröller oder Maxi Neubauer aus Oberwart beispielsweise, die trotz der Kooperation nur mehr in Rotenturm trainieren und spielen werden. Oder auch Detre Horvath, der einigen noch aus seiner Zeit in Allhau ein Begriff sein dürfte. Ähnliches gilt für Botond Nemeth, der in Kohfidisch schon Burgenlandliga-Tauglichkeit nachwies. Dazu gewann man auch Richard Fujsz (Oberpullendorf), Balint Szabo (Nagykanicsa) und eben Domokos (Lockenhaus) als Spieler für sich. Neuer Schlussmann ist derweil Thomas Lucsanics. Obmann Takacs: „Ich hoffe, dass wir noch ins Tabellenmittelfeld kommen können.“