Jabinger nach Spielabbruch: „Natürlich tut uns das leid“

Statt verdientem Heimsieg und den dann möglichen 19 Punkten war der ASK Jabing übers Wochenende in ganz Fußball-Burgenland in aller Munde. Beim abschließenden Hinrundenspiel führte man gegen den SV Heiligenkreuz nach 89 Minuten klar mit 4:0. Was danach passierte, ist kaum erklärbar.

Nach einem Wortgefecht zwischen einigen Jabing-Zusehern und den beiden Gäste-Kickern Elias Fabsits und Tormann Christopher Thaller, sprang ein Fan der Heim-Mannschaft über die knapp ein Meter hohe Werbebande und wollte die hitzige Diskussion erst mit Außenverteidiger Fabsits auf die schlechteste Weise lösen, ehe Thaller seinem Teamkollegen zur Hilfe kam und dann vom Zuseher am Hals gewürgt und zu Boden gerissen wurde.

Klarerweise eilten viele Beteiligte rasch herbei und versuchten die erhitzten Gemüter zu beruhigen, was dann auch gelang. Sportlich ging es dann nicht mehr weiter, denn Schiedsrichter Faruk Sevik brach die Partie folgerichtig vorzeitig ab.

„Das darf ein Zuseher nicht machen“, so Jabing-Obmann Christian Gansfuss, der nachschoss: „Natürlich tut uns das leid und ihm noch viel mehr. Er hat sich auch schon am selben Tag entschuldigt. Es war ein echtes ‚Blackout‘.“

Laut ASK-Oberhaupt sei die „Aktion nicht vertretbar“ gewesen, aber er fügte auch an: „Es ging alles schnell und war sehr schnell auch wieder vorbei. Wir können leider nicht jedem Zuseher einen Ordner zur Seite stellen. Der Verein und die Mannschaft können nicht wirklich etwas dafür, wobei wir das Ganze nicht relativieren wollen. Wir verurteilen die Aktion auch aufs Schärfste, es hätte einfach nicht passieren dürfen.“

Dem pflichtete auch Cheftrainer Marc Seper bei. Dieser bekam die gesamte Situation eigentlich nur am Rande mit, weil er gar nicht in diese Richtung blickte. „Wir können uns nur entschuldigen“, so Seper, der anfügte: „Es werden berechtigterweise Strafen auf uns zukommen.“ Nachsatz: „Es herrschte dann schon vor Allerheiligen Friedhofstimmung.“

In Heiligenkreuz war der Schock da, sagte der Sportliche Leiter Markus Jost: „Es kann und darf nicht sein, dass unsere Spieler attackiert werden.“ Offen sei, ob es auch zu einer „Anzeige“ komme. Jost weiter: „Der Abbruch war sicher gerechtfertigt.“

Noch am Donnerstag wurde der Fall bei der STRUMA-Sitzing in Großpetersdorf behandelt. Das Ergebnis? 0:3 für Heiligenkreuz, 1.500 Euro Strafe für den ASK Jabing und das berühmte „Sternderl“ mit dem ein Verein bei Punktegleichheit mit einem anderen tabellarisch immer zurückgereiht wird.