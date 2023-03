Jennersdorf bleibt oben dran!

Werbung

JENNERSDORF - STEGERSBACH 3:1. Zwei der technisch versiertesten 2. Liga-Teams kreuzten am Samstagabend die Klingen und hatte in der Hinrunde noch Stegersbach das bessere Ende für sich, wendete die UFC-Elf von Saso Kupcic nun das Blatt. Verdient, auch wenn es ein hartes Stück Arbeit war. Die Gäste reisten zwar mit einigen personellen Sorgen an, aber agierten vor allem vor der Pause auf Augenhöhe. Ein Elfmeter von Stefan Deutsch brachte die Hausherren auf die Siegerstraße, die sie spätestens mit dem 2:0 von Nico Boandl auch nicht mehr verließen. „Es war temporeich und auf Augenhöhe“, so Jennersdorfs Sportlicher Leiter Martin Sitzwohl, der anfügte: „Es hätte auch in die andere Richtung verlaufen können.“ Ähnlich resümierte Stegersbach-Trainer Manfred Petrus: „Wir brachten uns mit zwei Eigenfehler um etwaige Punkte.“

STATISTIK

UFC LUMITECH JENNERSDORF - SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH 3:1 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (45., Elfmeter) Stefan Deutsch, 2:0 (72.) Boandl, 2:1 (82., Elfmeter) Vass, 3:1 (86.) Mrazek.

Reserve: 1:0 (Ehrenhofer).

SR: Orman (J: gut/S: kein Kommentar).- Jennersdorf, 175.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl (63. Herzenjak), Bakanic, Müller, Matthias Wagner; Resch, Halb (90. Ehrenhofer), Stefan Deutsch; Boandl (75. Mrazek), Michael Wagner, Vajda.

Stegersbach: Slukic; Oswald, Mad, Kalamar, Jautz-Lackner; Zsifkovits, Berzkovics; Faulend, Kienzl, Poandl; Vass.