Sehr viele zeigten sich nach dem vergangenen Freitagabend beeindruckt vom Auftreten des SV Oberwart beim 4:0-Auswärtssieg in Jennersdorf. Dabei kickten Marc Farkas und Kollegen stark wie schon lange nicht und setzten so ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf drei Runden vor dem Ende. „Ich muss ihnen zum Meister gratulieren“, sagte etwa Jennersdorf-Trainer Martin Sitzwohl, der ebenfalls angetan vom SVO war: „Wir hatten keine Chance.“

Klar ist aber auch, dass die Elf von Jürgen Halper das nun in den letzten drei Spielen bestätigen muss. Schon Heiligenbrunn, wo man im Herbst verlor, wird eine Prüfung. „Das wird jetzt das Schwere, wobei ich schon glaube, dass unser Selbstvertrauen mittlerweile groß genug ist, um die letzten Schritte über die Ziellinie zu gehen. Entschieden ist es aber noch nicht“, sagte Oberwarts Sportlicher Leiter Michael Benedek, der am Wochenende fast eine Hiobsbotschaft erhielt, denn Jürgen Halper stand beim SC Neusiedl im Fokus. Der Ostligist hätte den ehemaligen Klassekicker sehr gerne als Trainer für die neue Saison verpflichtet, aber nach einigem Nachdenken sagte Halper den Nordburgenländern ab – und dem SVO zu! Benedek: „Das Interesse aus Neusiedl war da und Jürgen bat sich auch Bedenkzeit aus, aber er meinte dann, dass er in Oberwart noch nicht fertig sei.“