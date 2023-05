Konkretes aus dem Pinkatal

Die Saison neigt sich dem Ende zu und die Kaderplanungen nehmen so richtig an Fahrt auf. Zumindest dort, wo tabellarische Klarheit bezüglich der kommenden Saison herrscht. Beispielsweise beim SV Eberau, der nach dem Aus vom jetzigen Kukmirn-Trainer Mario Bauer im Frühjahr eine interimistische Lösung, die nun schön langsam auch ihr Ende findet, präferierte. So pfiffen es die Spatzen schon länger von den Dächern, aber zur kommenden Spielzeit wird der aktuelle SV Oberwart U23-Trainer und frühere Kohfidisch-, Neuberg- und Güssing-„Chef“, Christoph Herics, den SVE in die neue Saison führen. „Christoph ist unsere Ideallösung“, sagte Sektionsleiter Andi Gutleben.

Christoph Herics (r.), im Bild mit Ex-Mattersburg-Profi Dominik Doleschal, wird die Oberwarter U23 verlassen und sich dem SV Eberau anschließen. Foto: Daniel Fenz

Anders die Lage in Heiligenbrunn. Dort ist der 1. Klasse-Abstieg quasi fix, aber den Sportlichen Leiter Thomas Kedl regten vor allem einige Gerüchte bezüglich einer Spielbetriebs-Einstellung auf. „Das hört man in letzter Zeit sehr oft und ich will diese Gerüchte aus der Welt schaffen. Den SVH wird es auch in der kommenden Saison geben. Wir planen schon den Kader für die 1. Klasse.“