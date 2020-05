Es wäre sein Sommer geworden. Der Slowene Luka Vrhunc Pfeifer, in Diensten des SV Mühlgraben, führte die Schützentabelle in der 2. Liga Süd überlegen mit 23 Toren an. Bereits im Winter stand er so bei vielen Vereinen auf dem Zettel: „Dort riefen mich schon zehn Klubs an. Von der zweiten slowenischen Liga bis zur Regionalliga war alles dabei“, erklärte er schmunzelnd. Er blieb in Mühlgraben, auch weil es ihm dort an nichts fehle. „Vor dem Vorstand habe ich großen Respekt und zudem versprach ich, dass ich bleiben werde. Ich komme mit allen gut aus und das ist wichtiger, als ein guter Vertrag.“

Bei anhaltender Quote wäre sein Wert im Sommer explodiert. Jetzt steht alles. „Das trifft mich schon hart. Es ist auch sehr frustrierend, nicht zu wissen, wann es weitergeht. Jetzt trainiere ich zwar jeden Tag alleine, aber das ist nicht dasselbe.“ Natürlich steht aber auch beim 29-jährigen Angreifer, der schon immer als großes Talent galt und von der U14 bis zur U19 die slowenischen Jugend-Auswahlen durchlief, die Gesundheit im Vordergrund. Auch das Familienleben genießt er dieser Tage, denn das dreijährige Töchterchen hält ihn auf Trab. „Das einzig Gute an der Sache ist, dass ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann.“