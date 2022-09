Marc Seper: „Mir liegt der ASK am Herzen“

Zurück an alter Wirkungsstätte. Der gebürtige Oberwarter Marc Seper, der den ASK Jabing 2018/19 als Cheftrainer zum Meistertitel in der 1. Klasse Süd führte und den Verein dann auch in der 2. Liga konsolidierte, feiert am Samstag in Schlaining sein Comeback als ASK-Coach. Das freut ganz Jabing!

Foto: Patrick Bauer