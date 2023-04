Meister-Entscheidung? „Erst im Mai!“

Werbung

Im Stile einer Spitzen-Mannschaft kam die SpG Edelserpentin zu ihren letzten beiden Siegen. Spielte man beim späteren 6:1-Heimsieg über Olbendorf vor der Pause nicht wirklich gut, lieferte man in den zweiten 45 Minuten dann einen guten Auftritt ab und gewann auch noch via Kantersieg. Auch beim samstägigen Derby in Schlaining begann es mit einem frühen Rückstand nicht wirklich gut für den SpG-Tross, ehe man sich dann minütlich steigerte, seine Fehlerzahl drastisch minimierte und souverän mit 3:1 siegte. „Im Großen und Ganzen war das für neutrale Fußball-Fans sicher keine Feinschmecker-Angelegenheit, aber auch solche Spiele muss man dann erst einmal gewinnen“, erklärte SpG-Oberhaupt Konrad Renner.

Und weil die bisher punktgleichen Mühlgrabener beim 0:2 in Neuberg umfielen, erarbeitete sich das SpG-Team von Michael Horvath auch einen kleinen Polster von drei Punkten. „Egal“, so Konrad weiter, der anfügte: „Das sind nur Momentaufnahmen.“ Steckt nicht doch ein bisschen mehr dahinter? „Natürlich war es eine gute Runde für uns, aber entschieden wird die Meisterschaft erst im Mai.“ Spiel für Spiel will man seine weiteren Aufgaben noch abarbeiten und sofern man das mit der nötigen Konsequenz wie zuletzt macht, führt wohl auch kein Weg an Kevin Strohmeyer und Kollegen vorbei. Positiv zudem: Der Kader, der in den letzten Jahren sehr oft von Verletzungen gebeutelt war, ist nahezu fit beisammen. Aber schon das Auswärtsspiel in Heiligenkreuz wird eine Prüfung. Das sah auch das Oberhaupt so: „Dort unten haben wir noch nicht viel gewonnen. Wir wollen aber keine Oster-Geschenke verteilen, sondern drei Punkte holen.“