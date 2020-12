Neue Aufgabe. Nach Wiesfleck und Allhau zieht es Klaus Fuchs nun zum USV Rudersdorf. BVZ

Die Hinrunde beim USV Rudersdorf war zum Vergessen. Der ehemalige Regionalligist überwintert als Schlusslicht und in neun Spielen gab es nur in St. Martin einen Sieg. Schon während der Saison zog sich Harald Bacher zurück und Kicker Danijel Vincelj übernahm, wobei immer offenblieb, wie es im Frühjahr weitergeht. Nun schaffte man Fakten, denn der ehemalige Wiesfleck-Trainer und Allhauer Aufstiegscoach Klaus Fuchs übernimmt den Traditionsverein. „Für uns war das ein super wichtiger Zug, weil wir in dieser Phase Klarheit brauchten“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber, der auch Vincelj nicht vergaß: „Er war mit vollem Ehrgeiz bei der Sache.“