Mühlgraben gleich furios!

MÜHLGRABEN - GRAFENSCHACHEN 5:2. Der SV Mühlgraben zeigte am vergangenen Samstag beim Schlager gegen Herbstmeister Grafenschachen gleich, wo es mit der Elf von Hannes Posch im heurigen Frühjahr hingehen soll! Dabei profitierte man von einigen Ausfällen bei den Gästen, die die tolle Hausherren-Vorstellung aber keinesfalls schmälern soll. Vor allem Kresimir Matovina fand schon früh seine Form aus der Hinrunde und markierte einen Dreierpack. Den gelungenen SVM-Auftakt rundete dann Simon Kropf mit zwei weiteren Treffer ab. „Wir erzielten zwar immer im richtigen Moment die Tore, aber wir waren dominant und spielten es auch souverän runter“, sagte Mühlgraben-Sektionsleiter Florian Jud. Beim SCG erkannte man die Stärke des ersten Gegners an, weiß aber auch, dass die Personalsituation ein wohl besseres Spiel verhinderte. „Wir können sicher mehr“, so Sektionsleiter Gerald Ringhofer.

STATISTIK

SV MÜHLGRABEN - SC GRAFENSCHACHEN 5:2 (2:0).- Torfolge: 1:0 (13.) Matovina, 2:0 (20.) Simon Kropf, 2:1 (48., Elfmeter) Nico Halwachs, 3:1 (54.) Matovina, 4:1 (56.) Simon Kropf, 5:1 (74., Elfmeter) Matovina, 5:2 (96.) Nico Halwachs. Reserve: 8:6 (Wolf 3, Halb 2, David, Friedl, Pfeifer; Giefing 5, Salmhofer).

SR: Ozan Akar (M: gut/G: ).- full speed-Arena, 250. Mühlgraben: Bilalic; Niederl, Dudajek, Vurcer, Kahr (63. Glanz); Matovina, Hutter; Simon Kropf (69. Friedl), Manuel Kropf (57. Stangl), Prem; Fink.

Grafenschachen: Putz; Zankl, Luif, Meljanac, Pimperl; Rudolf, Binder (57. Coric); Loidl (63. Linhart), Hart, Strobl; Nico Halwachs.