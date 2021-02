Hinter dem ASK Rotenturm liegt ein sportlich sehr ertragreicher Herbst. Als Tabellenvierter trat man die Corona-Zwangspause an und hat Tuchfühlung zur absoluten Spitze. Nur drei Punkte fehlen auf Spitzenreiter Schlaining, wobei aufsteigen beim Kooperationspartner des SV Oberwart sowieso nicht wirklich in Frage kommt. Und dennoch rüstet man sich personell für den sportlich wohl verkürzten Frühling. Fix ist, dass Offensiv-Allrounder Christoph Schaffer nach einem halben Jahr in Rotenturm Richtung Oberwarter Informstadion abwandert. Mit seinen Leistungen empfahl sich der ehemalige Kirchfidisch- und Eltendorf-Angreifer für höhere Aufgaben. Diesen will man noch ersetzen. Etwas, was man defensiv zuletzt schon schaffte. Patrick Hemmer und Philipp Grabenhofer, die beide in Oberwart ihr fußballerisches Handwerk lernten, wechseln nach einem halben Jahr beim SC Bad Tatzmannsdorf in die 2. Liga Süd. Vor allem Hemmer ist universell einsetzbar, kann defensiv fast alle Positionen bekleiden und machte zudem auch schon höherklassig Erfahrungen.

Verdiente Kicker bleiben in der Groß-Gemeinde

Diese Verpflichtungen passierten vor allem auch deshalb, weil sich mit Ralph Ringbauer, Johannes Mittl und Michael Saurer, die sehr lange das ASK-Trikot trugen, drei Spieler in Richtung UFC Siget verabschieden. „Michi teilte uns schon vor einiger Zeit mit, dass er für die Erste nicht mehr zur Verfügung stehe und dass ihm der Aufwand zu viel sei. Ähnlich ist es bei Ralph, der mit der Polizeischule beginnt“, erklärte Obmann Roman Takacs den Abgang des langjährigen Kapitäns und ergänzte: „Es war klar, dass wir diese drei ersetzen mussten.“ Dabei wollte man diesen verdienten Spielern keine Steine in den Weg legen und möglicherweise führt der Weg im Sommer ja auch wieder nach Rotenturm zurück. Takacs: „Bis dorthin sind sie in Siget und sie bleiben ja auch in unserer Gemeinde.“

Defensiv zeigt man sich kadertechnisch so gut aufgestellt, ist Hemmer quasi der perfekte Ersatz für Saurer und auch Ringbauer, denn er kann beide defensiven Außenbahnen bespielen. Bleibt noch die Offensive, wo man für Schaffer noch nachlegen will. Dabei drangen zu Wochenbeginn schon einige Namen durch, die das ASK-Oberhaupt nicht bestätigte.