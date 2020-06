Mit vergangenen Dienstag brach beim letztjährigen Sommer-Aufsteiger der 2. Liga Süd aus St. Martin ein neues Kapitel an. Ismet Nesimovic leitete da schon sein erstes Training beim ASV. Der Grazer folgt damit Ramadan Dvorani nach. „Zwischen Spielern und Trainer hat die Sympathie einfach nicht mehr so gepasst“, erklärte der Sportliche Leiter Edwin Janosch gegenüber der BVZ. Schon im vergangenen Winter gab es erste Kontakte zwischen Nesimovic und dem Verein, damals vertraute man jedoch weiter auf Dvorani. Im zweiten Anlauf klappte es nun. Auch Eindrücke einiger Winter-Neuzugänge spielten bei der Entscheidung eine Rolle. „Unsere Grazer kennen den neuen Trainer alle schon“, hoffte Janosch auf gute Zusammenarbeit und eine hohe Trainingsbeteiligung. Zudem befindet sich der ASV derzeit in intensiven Verhandlungen mit neuen Kickern, wobei es weiter ohne Legionäre gehen soll. „Neuzugänge sind geplant, es ist aber noch nichts fix“, fasste Janosch zusammen.