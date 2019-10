Das Derby in Stegersbach war aus Olbendorf-Sicht schnell erledigt: Nach 22 Minuten stand es 0:3, nach 31 Minuten 0:4 und eigentlich hätte die Elf von Neo-Cheftrainer Roland Unger schon frühzeitig die Heimreise antreten können. Der Spielverlauf und auch einige Entscheidungen des Unparteiischen meinten es zwar nicht gut mit dem SVO, aber das ließ man nicht als prinzipielle Ausrede gelten, wie der Sportliche Leiter Ronald Jallitsch bestätigte: „Anders hätten wir auch nicht gewonnen. Mit dem 0:2 war schnell ein Bruch drin.“

BVZ Legenden müssen ran. Weil der Rotenturm-Kader eng bestückt ist, kickten zuletzt auch so langjährige Größen wie Patrick Kristaloczy.

Die Geschicke leitete in der vergangenen Woche schon der gebürtige Ollersdorfer Unger, der am Freitagabend dann aber wegen Urlaubs nicht im Thermenstadion war. Jallitsch: „Die Spielerbesprechung hielten wir schon am Donnerstag ab und Patrick Schlemmer und ich hielten es am Freitag nochmal kurz.“ So folgt die Unger-Premiere erst am Samstag beim nächsten Derby gegen Rotenturm. Diese sind ebenfalls nicht mit Selbstvertrauen vollgepumpt, lieferten gegen Rudersdorf aber einen guten Auftritt ab. „Die haben schon ein paar Leute drin, die kicken können. Irgendwann wäre es aber an der Zeit, zu gewinnen“, so der Olbendorfer Verantwortliche, dessen Elf weiter keinen Erfolg auf der Habenseite hat. Diesen haben die Rotenturmer schon, wo zuletzt ehemalige Größen wie Patrick Kristaloczy, Markus Panzenböck oder Andi Behal ihr Comeback feierten. Auch weil aus Oberwart keine Verstärkung kam. Das könnte sich laut Obmann Roman Takacs für Olbendorf ändern: „Ich glaube eher ja. Generell wird es wohl ein Spiel auf Augenhöhe – eine spannende Ausgangslage.“