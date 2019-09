Eine Niederlage zu viel: Nach dem 0:2 gegen keineswegs unschlagbare Heiligenkreuzer zogen die Rechnitzer Verantwortlichen zuletzt einen Schlussstrich unter eine schier ewig andauerende Ägide. Peter Farkas, seit der Saison 2008/09 (!) in Amt und Würden, musste gehen. Ein Einschnitt, den man erst einmal sacken lassen muss, denn Farkas gehörte beim SVR quasi schon zum Inventar. Am Sonntagnachmittag traf man sich in Ungarn mit dem Fachmann und man trennte sich im Guten voneinander. „Wir bedanken uns recht herzlich bei ihm und wünschen auch alles Gute für seine Zukunft“, sagte Funktionär Harald Füzi, der anfügte: „Saisonübergreifend waren es aber doch nur zwei Zähler aus neun oder zehn Spielen.“

Ähnliche Töne äußerte auch Pressesprecher Michael Riedler: „Wir setzten uns am Sonntag zusammen und kamen gemeinsam zu diesem Entschluss, dass ein neuer Impuls möglicherweise nicht so schlecht wäre. Dabei war unsere Vorbereitung gar nicht so schlecht, aber in der letzten Zeit fehlten die Ergebnisse.“

Nachfolger gab es zumindest zu Redaktionsschluss am Montagabend noch keinen, auch wenn man schon mit diversen Kandidaten sprach und möglicherweise schon am Samstag beim Auswärtsspiel in Stegersbach einen neuen „Chef“ auf der Betreuerbank sitzen haben wird. „Es ist auch für uns schwierig, weil es doch sehr schnell ging“, so Riedler weiter, während Füzi anfügte: „Wir haben schon einige Nachfolger ins Auge gefasst.“

Was dieses Aus des ehemaligen Klassekickers bedeutet, schilderte Pressesprecher Riedler aus erster Hand: „Viele aus dem Vorstand kennen unsere Kampfmannschaft nur mit Peter als Cheftrainer. 12 Jahre sind eine extrem lange Zeit und was er aus den diversen Kadern bei uns immer wieder herausholte, war bemerkenswert. Wir möchten uns noch einmal für all seine Arbeiten und das Geleistete bedanken.“