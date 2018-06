Eigentlich ist der SV Rechnitz nicht als Großeinkäufer der 2. Liga Süd bekannt. So wird Kontinuität beim Traditionsverein großgeschrieben, wobei alleine Trainer Peter Farkas, der längstdienender „Chef“ in der gesamten Liga ist, als Beispiel genügt. Über den Sommer könnte sich das nun verschieben, denn neben Allrounder Jürgen Pfahnl, der sich noch einmal in der BVZ Burgenlandliga versucht, werden auch Innenverteidiger Michael Dorner (Markt Neuhodis) und Mittelfeldspieler Ivan Grgic (unbekannt) den Verein verlassen.

Kurzes Intermezzo. Nach einem halben Jahr verlässt Ivan Grgic Rechnitz wieder. | BVZ, Bauer

Für Grgic, der trotz starker Leistungen nicht ganz ins Mannschaftsgefüge passte, verpflichtete man im Gegenzug Tibor Czar, der aus Ungarn stammt und in Österreich vorrangig in Nieder- und Oberösterreich agierte. „Er hat Regionalliga- und Landesliga-Erfahrung“, erklärte Rechnitz-Funktionär Harald Füzi, um anzufügen: „Wir sind auf der Suche nach einem Ersatz für Jürgen Pfahnl, dessen Abgang für uns doch ein bisschen überraschend kam.“

Einen solchen Allrounder, der quasi alle Positionen bekleiden kann, torgefährlich und zweikampfstark ist, zu finden, wird aber kein einfaches Unterfangen. Das weiß man auch beim SVR. Füzi: „Es ist schade, dass Jürgen uns verlässt, auch weil wir den Großteil des Kaders so beisammen halten wollten.“