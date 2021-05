Langsam aber sicher dreht sich auch beim SV Rechnitz wieder alles um die wichtigste Nebensache der Welt. Und der 2021 90 Jahre alt werdende Traditionsverein kann seine treuen Fans gleich mit zwei richtig starken Transfers beglücken. Zum einen wechselt nämlich Allhau-Linksfuß Florian Kurtz in die 2. Liga Süd und auch Jan Langer schließt sich vom Nachbarn aus Schachendorf der Elf von Chefcoach Rene Varga an.

Vor allem der Transfer von Kurtz ist ein Ausrufezeichen. Dieser entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem Fixpunkt beim Burgenlandligisten und kann zudem extrem viele Positionen bekleiden. So kickte er links hinten, links offensiv, im defensiven oder auch im offensiven Zentrum – mehr Vielseitigkeit geht kaum. Zudem ist er mit seinen etwas mehr als 20 Lenzen auch mit im besten Alter. „Robin Gollerits und Bernd Brunner sind gute Freunde von ihm und er wollte einmal etwas anderes versuchen. Ihm war auch der Trainingsaufwand aus Wien zu hoch und es passte für ihn gerade. Wir bekommen einen Kicker, der einige Positionen spielen kann und der sich in der Burgenlandliga schon etablierte. Florian ist einer, der uns sicher weiterhelfen wird“, freute sich Rechnitz-Pressesprecher Michi Riedler über Transfer Nummer eins in diesem Sommer. Der zweite Zugang ist derweil nicht minder spannend, wenn die Vorzeichen auch andere sind. Jan Langer war in Schachendorf in der 2. Klasse fixer Bestandteil und auch in einigen Spielen ein Unterschiedskicker. Nun geht es für den Sohn von Tormannlegende Andi Langer nach oben. „Er hat sicher andere Perspektiven als Kurtz, aber auch das Potenzial, sich langfristig durchzusetzen“, so Riedler zur BVZ.