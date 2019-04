Langsam aber sicher neigt sich die Premierensaison des ASK Rotenturm nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga Süd ihrem Ende zu. Solide trifft es dabei ganz gut, denn mit bisher 29 Zählern schaffte man sich eine gute Ausgangsposition für die letzten Spiele der Rückrunde. Sehr gut tat dabei der 2:1-Heimsieg über Eberau, wo man vor allem kämpferisch vieles abrief, was Trainer Rene Varga von seiner Elf verlangt: „Es war ungemein intensiv. Am Ende dann vielleicht glücklich, aber sicher nicht unverdient. Die Burschen investierten vieles und wurden belohnt.“

Nicht immer schafft es der ASK-Tross aber, solche Leistungen abzurufen. Es fehlt ein bisschen die Konstanz, was auch der Coach so sieht: „Wenn ich die Saison seit Rückrundenstart Revue passieren lasse, war ganz einfach oft auch Pech dabei. Dennoch sehe ich gewisse Dinge kritisch. Acht Punkte im bisherigen Frühjahr sind nicht gut. Unterm Strich schießen wir auch zu wenig Tore.“

Dem muss man zustimmen, denn der intern Führende der Schützenliste ist mit Asmir Selimovic ein gelernter Defensiv-Spezialist. „Wir spielen attraktiven Fußball, wo wir uns wenig vorwerfen können. Ab und zu fehlen dann eben immer ein paar Zentimeter, die über Glück und Pech im Spiel entscheiden.“ Die Saison wolle man gut zu Ende spielen und so viele Punkte wie möglich sammeln. Der Start hierfür? Kaltenbrunn! Varga: „Sie sind schwer einzuschätzen, aber sie werden die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben.“