Eigentlich konnte man den Start beim USV Rudersdorf durchaus als akzeptabel bezeichenn. Zwar fasste man erst ein bitteres 0:3 gegen Schlaining aus, ehe man in den drei kommenden Spielen dann Olbendorf und Edelserpentin bezwang und gegen Heiligenbrunn zumindest noch remisierte. Seit diesem Zeitpunkt sind Punkte aber Fehlanzeige und so wirklich kann man sich den derzeitigen Negativlauf nicht erklären. Natürlich gab man über den Sommer mit Fabian Wonisch einen talentierten Kicker ab und auch Außenbahnakteur Lauro Sikovits fehlte zuletzt lange, aber es nur auf diese beiden Personalien zu schieben, wäre deutlich zu einfach.

BVZ Eingespieltes Team. Der Sportliche Leiter Martin Salber (l.) schätzt die Arbeit von seinem Cheftrainer Harry Bacher ungemein und will den Weg auch weitergehen.

„Es fehlt leider in den entscheidenden Momenten auch das Glück, wobei wir auch nicht auf Touren kommen. Es ist schwierig, aber wir müssen jetzt eben noch enger zusammenrücken und zusammenarbeiten“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Salber, der mit seinen Vorstandskollegen über den Sommer auf Kontinuität setzte und das auch weiter tut. So bleibt Harry Bacher, der schon als Jugendtrainer beim USV arbeitete und dann zum „Chef“ aufstieg, sicher Trainer. Salber: „Das ist für uns überhaupt kein Thema. Wir müssen in Grafenschachen nun den Kampf annehmen, Zweikämpfe suchen und dagegenhalten. Wir haben die Qualität.“