SC Grafenschachen: Ein Top-Trio kommt

In einer knappen Woche kann sich im schnelllebigen Fußball-Geschäft einiges ändern. So beim SC Grafenschachen passiert, der sich in der Vorwoche überraschend auf Trainersuche begeben musste. Der bisherige Coach Helmut Plank legte nämlich aus freien Stücken sein Amt zurück, um dann beim Oberwarter Regionalligisten als neuer Assistent anzuheuern. So musste man beim SCG reagieren und noch am Dienstagabend konnte Sektionsleiter Gerald Ringhofer drei neue Personalien bestätigen. So übernimmt Thomas Simon, der bis dato im Trainerteam vom aktuellen Allhau-Coach Florian Hotwagner mitarbeitete, die Übungsleitung und wird dabei von Ex-Regionalliga-Verteidiger David Hagenauer unterstützt. Ringhofer: „Wir kennen Thomas und David noch aus deren Zeit beim SC Pinkafeld und wir wollten sie immer zu uns holen. Jetzt klappte das.“

Wie auch bei Ex-Pinkafeld-Stürmer Anze Kosnik. Der Slowene wird seine Zelte auch in Grafenschachen aufschlagen. Nach einem halben Jahr in Pinggau und davor in Ilz, kehrt der Klassemann wieder in den Landessüden zurück. Und auch dort arbeitete man lange an einem SCG-Wechsel. „Er war immer wieder Thema, auch weil er ein Freund unseres Vereins ist“, so Ringhofer, dessen Elf auch Fabi Strobl (Jabing) holte.