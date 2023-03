SC Grafenschachen: Weiter ohne „Flow“!

Werbung

GRAFENSCHACHEN - ROTENTURM 2:3. Was im Herbst noch einwandfrei funktionierte, klappt aufseiten des SC Grafenschachen im Frühjahr noch nicht. Gegen Rotenturm verlor das Team von Helmut Plank zum dritten Mal in vier Spielen und musste die Tabellenführung erneut an Edelserpentin abgeben. Zudem drängen von hinten Rotenturm, Eberau und Großpetersdorf und beim SCG braucht es schnell wieder Zählbares. Der sonntägliche Schlager begann für die Hausherren relativ gut, aber die Gäste agierten sehr effektiv und markierten durch Erik Burai zwei Tore. Das konterte Nico Halwachs mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe man nach dem Ausfall von Gabor Hart nicht die passenden offensiven Lösungen parat hatte. „Mehr als ein Remis wäre nicht drin gewesen“, resümierte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer. Anders die Lage beim ASK Rotenturm, der mit zehn Zählern beinahe optimal ins Frühjahr fand. Naturgemäß zufrieden meinte Trainer Mario Portschy: „Wir legten es etwas defensiver an und wollten kompakt stehen. Das machten die Burschen super. Wir genießen die aktuelle Lage sehr!“

STATISTIK:

SC GRAFENSCHACHEN - ASK KORKISCH ROTENTURM 2:3 (1:3).-

Torfolge: 0:1 (13.) Burai, 1:1 (17.) Nico Halwachs, 1;2 (30.) Burai, 1:3 (63.) Selimovic, 2:3 (68., Eigentor) Selimovic.

Reserve: 4:2 (Loidl, Linhart, Wappel, Schützenhofer; Barbaryan, Mate).

SR: Fatih Tekeli (G: gut/R: gut).- Grafenschachen, 130.

Grafenschachen: Buchegger; Thier, Luif, Zankl, Pimperl; Jahrmann, Rudolf, Wenzl (77. Meljanac); Nico Halwachs, Binder, Hart (37. Hofer).

Rotenturm: Hettlinger; Hemmer (23. Brindlinger), Koch, Selimovic, Gröller; Ungerböck, Horvath, Talaber, Puhr; Balogh (32. Zambo), Burai (90. Pfeffer).

MÜHLGRABEN - SCHLAINING 5:2. Nach dem Rücktritt von Ex-Trainer Joachim Parapatits lieferte der ASK Schlaining beim neuen Tabellenzweiten eine richtig gute Leistung ab und war vor der Pause die aktivere Elf, um nach 45 Minuten aber dennoch mit 1:5 hinten zu liegen. „Wir hatten eine Top-Chancenverwertung“, erklärte SVM-Sektionsleiter Florian Jud, um schmunzelnd anzufügen: „So macht man das als Top-Team.“ Nach Seitenwechsel ließen die Hausherren das Geschehen souverän ausklingen. „Das Ergebnis täuscht. Wir waren um nichts schlechter. Nur legten wir ihnen die Tore fast schon auf“, sagte Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon.

STATISTIK:

SV MÜHLGRABEN - ASK SCHLAINING 5:2 (5:1).-

Torfolge: 1:0 (22.) Simon Kropf, 2:0 (23.) Prem, 2:1 (27.) Bencsics, 3:1 (32.) Fink, 4:1 (36.) Fink, 5:1 (38.) Simon Kropf, 5:2 (85., Elfmeter) Felegyhazi.

Gelb-Rote Karte: Hösch (67., Foul).

Reserve: abgesagt.

SR: Sahin (M: gut/S: gut).- full speed-Arena, 100.

Mühlgraben: Bilalic (88. Probst); Niederl (62. Glanz), Hösch, Dudajek, Kahr; Hutter, Matovina; Stangl (46. Karner), Prem (62. Friedl), Simon Kropf (84. Halb); Fink.

Schlaining: Zsifkovits; Csebits, Florian Glösl, Bürger (46. Felegyhazi), Tobias Glösl; Putz, Bencsics; Zahrl (73. Stelzer), Dzaferovic, Mamic; Petric (66. Nagy).

EDELSERPENTIN - OLBENDORF 6:1. Nach relativ ausgeglichener erster Halbzeit, in der die Gäste fast die besseren Chancen hatten, schnappte sich die SpG Edelserpentin nach toller Vorstellung wieder die 2. Liga-Tabellenführung. Dabei markierte Endrit Mucolli kurz nach Seitenwechsel die Führung. Davon erholte sich der SVO nicht mehr. Spätestens mit der Gelb-Roten Karte für Franz Faszl lief es nur mehr in eine Richtung. „Der Sieg geht sicher in Ordnung, fiel dann aber doch hoch aus“, so SpG-Oberhaupt Konrad Renner, der Zustimmung bei Olbendorfs Sportlichem Leiter Ronald Jallitsch fand: „Ab dem 0:1 war es katastrophal. Wir fielen da in alte Muster zurück.“

STATISTIK:

SPG EDELSERPENTIN - SV OLBENDORF 6:1 (0:0).-

Torfolge: 1:0 (48.) Endrit Mucolli, 2:0 (65.) Benkö, 3:0 (70.) Rozmaric, 4:0 (75.) Endrit Mucolli, 5:0 (82.) Benkö, 5:1 (83.) Cakarun, 6:1 (92.) Edmond Mucolli.

Gelb-Rote Karte: Faszl (62., Foul).

Reserve: 5:6 (Henrik Farkas 2, Edmond Mucolli 2, Valentin Horvath; Schenner 4, Schlemmer 2).

SR: Maxharri (E: kein Kommentar/O: schwach).- Stuben, 120.

Edelserpentin: Malits; Halavuk, Prahic (84. Prisching), Muji; Benkö, Jakab (46. Pusztai), Strohmeyer (73. Zupanko), Csencsics, Rozmaric (73. Edmond Mucolli); Angyan; Endrit Mucolli.

Olbendorf: Halilovic; Trenker, Radostits, Faszl, Handel Mazetti (46. Heschl); Plank (69. Tuider), Nebl, Hitrec; Holper, Cakarun, Batori-Toth (70. Krsic).

HEILIGENBRUNN - EBERAU 0:3. Der SV Eberau bleibt eine der besten Frühjahrs-Mannschaften und nahm auch die Hürde Heiligenbrunn dank zweier später Tore relativ souverän. Der starke Daniel Vlasics brachte die Gäste im Derby schnell in Führung, ehe sich beide Teams bis in die Schlussphase auf Augenhöhe begegneten. „Wir liefen wieder früh einem Rückstand nach und bei ihnen hielt Gergely Levay einen eigentlich unhaltbaren Ball“, berichtete Heiligenbrunns Sportlicher Leiter Thomas Kedl. In Minute 83 machte Ex-Heiligenbrunner Stephan Draxler das 0:2, Marcel Horvath setzte den Schlusspunkt. So konnte Eberau-Sektionsleiter Andi Gutleben zufrieden resümieren: „Es war ein typisches Derby mit viel Kampf. Es war dann verdient, weil wir ein Chancenplus hatten.“

STATISTIK:

SV HEILIGENBRUNN - SV WICA EBERAU 0:3 (0:1).-

Torfolge: 0:1 (10.) Vlasics, 0:2 (83.) Draxler, 0:3 (91.) Horvath.

Reserve: 1:4 (Lekai; Gasper 2, Stefan Laky, Matheo Kraller).

SR: Luef (H: sehr gut/E: gut).- Heiligenbrunn, 250.

Heiligenbrunn: Hamr; Strobl, Gröller, Marcel Stettner, Nemeth; Marcec; Szabo, Herczeg (59. Jost), Humar, Adamic; Vurusic.

Eberau: Levay; Rambeck (61. Patrick Kraller), Bardics, Georg Bock, Pataki; Martin Bock (86. Horvath), Szvetits, Draxler, Vlasics; Abert, Skriba (61. Csencsits).

HEILIGENKREUZ - GROSSPETERSDORF 2:3. Der „Capitano“ richtete es am Sonntagnachmittag spät für den SV Großpetersdorf: Michi Wurglits traf für die Gäste zum umjubelten 3:2-Sieg. So bleibt man ganz oben mit dabei, auch wenn man von etwaigem Titelkampf nichts hören will. Der SVG ist in Fahrt und gut drauf. „Das war aber eine wilde Geschichte“, atmete Obmann Harald Schneller durch und schoss nach: „Es hatte etwas Romantisches, dass ausgerechnet ‚Wurgi‘ das Tor macht.“ Dieser Gegentreffer sorgte indes beim HSV für Sorgenfalten. Das Frühjahr läuft weiter bescheiden und auch der erste Sieg lässt auf sich warten. Der Sportliche Leiter Markus Jost: „Wir müssen in dieser Woche in die Mannschaft reinhören. Mal sehen, was sie dazu sagt und was sie braucht.“

STATISTIK:

SV HEILIGENKREUZ- SV OK-ENERGIE HAUS GROSSPETERSDORF 2:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Füleki, 1:1 (19.) Fekete, 1:2 (65.) Krenn, 2:2 (76., Elfmeter) Jan Willgruber, 2:3 (93.) Wurglits.

Gelb-Rote Karten: Trainer Andi Konrad (67., Kritik), Rengel (nach Spielende, Unsportlichkeit).

Reserve: 8:2 (Windisch 2, Wallesz 2, Merdian, Janosch, Plasser, Slezak; Sagmeister, Gerhard Resner) .

SR: Orman (H: sehr gut/G: durchschnitt).- Waldstadion, 100.

Heiligenkreuz: Thaller; Mirth, Kardos, Neubauer, Poczak (71. Windisch); Köppel, Gaal (57. Merdian); Strobl (71. Nyari), Cuk, Fabsits (46. Jan Willgruber); Fekete.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Schmalzer; Nagy, Gabriel, Stefan Hetyei, Hötschl; Füleki, Wurglits.

JENNERSDORF - NEUBERG 3:3. So spielt der Fußball ab und an: In der Vorwoche machte der UFC Jennersdorf nach 1:3-Rückstand in Unterzahl beim Derby in Mühlgraben noch den Ausgleich, um nun am Samstag gegen Neuberg in Überzahl eine 3:1-Führung zu verspielen. „Wir stellten uns zu naiv an“, kritisierte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl den Auftritt in der Schlussphase und schoss nach: „Mit einem Mann mehr müssen wir anders agieren und Zeit von der Uhr nehmen.“ Weil die Hausherren das aber nicht machten, kamen die Neuberger noch zum Ausgleich. „Die Burschen zeigten Moral“, freute sich SVN-Obmann Martin Konrad und fügte an: „Entscheidend ist für uns, dass wir unsere Tugenden ins Spiel bringen.“

STATISTIK:

UFC LUMITECH JENNERSDORF - SV MARSCH NEUBERG 3:3 (1:1).- Torfolge: 0:1 (24.) Golubar, 1:1 (27.) Resch, 2:1 (63.) Vajda, 3:1 (68.) Vajda, 3:2 (81.) Golubar, 3:3 (93.) Draguljic.

Gelb-Rote Karte: Paul (59., Foul).

Reserve: 4:7 (Mihellyes 2, Ehrenhofer 2; Kovacsits 3, Kovacs 2, Sandro Knor 2). SR: Fercher (J: gut/N: gut).- Jennersdorf, 115.

Jennersdorf: Tschandl; Dunkl, Gumhold, Bakanic, Matthias Wagner; Mrazek (89. Knaus), Halb, Resch; Deutsch (76. Janosch), Vajda, Boandl (74. Ehrenhofer).

Neuberg: Kracher; Maikisch, Draguljic, Marth, Paul; Niklas Konrad, Radakovits (46. Gruber); Csencsits, Golubar, Nico Knor (62. Pelzmann); Hajdic.

STEGERSBACH - JABING 3:0. Der SV Stegersbach legte gegen weiter personell extrem angeschlagene Jabinger nach und konnte seinen 5:0-Sieg aus Neuberg bestätigen. So setzte man sich ins Tabellenmittelfeld ab und wird auch kommende Saison in der 2. Liga kicken. „Die Vorzeichen waren schwierig und auch wenn es immer wieder Möglichkeiten gab, es in unsere Richtung zu lenken, war es vor allem nach dem 0:2 für uns sehr schwer“, sagte Jabing-Trainer Marc Seper, dessen Elf durch Filip Jovincic und Lukas Faulend in Rückstand geriet. Auch in Überzahl wurde es für die Gäste nicht einfacher. So machte György Vass per Elfer den Sack zu. SVS-Coach Manfred Petrus: „Wir kennen die Tabelle und das war für uns natürlich sehr, sehr wichtig.“

STATISTIK:

SV GOLF- & THERMENREGION STEGERSBACH - ASK AUTOMOBILE SIMON JABING 3:0 (2:0).-

Torfolge: 1:0 (25.) Jovicevic, 2:0 (40.) Faulend, 3:0 (57., Elfmeter) Vass.

Rote Karte: Fritz (48., Notbremse).

Reserve: 10:0 (Tecic 4, Eugen Strobl 3, Resch 2, Eigentor).

SR: Kaiser (S: kein Kommentar/J: sehr schwach).- Thermenstadion, 120.

Stegersbach: Slukic; Jautz-Lackner, Fritz, Kalamar, Oswald; Heiter (70. Zsifkovits), Mad, Berzkovics, Faulend; Vass, Jovicevic (92. Resch).

Jabing: Lalic; Graf, Hupfer, Schreiner, Pulay; Bogad, Farkas, Gergo, Tauss (72. Kamper), Sagmeister; Doppler.

KUKMIRN - RECHNITZ 2:1. „Mit unserem Start ins Frühjahr darf man schon zufrieden sein“, erklärte Kukmirns Sportlicher Leiter Wolfgang Zach und meinte die aus vier Spielen geholten, starken sieben Punkte. Ganz durch in Sachen Klassenerhalt ist man bei drei möglichen Absteigern zwar noch nicht, aber nach dem Heimsieg über Rechnitz sieht es für die Elf von Johannes Sauhammel weiter gut aus. Die Gäste erwischte man personell angeschlagen und nutzte das mit zwei Toren von Robin Bleyer und Ivan Galic vor der Pause optimal aus. „Da machten wir es gut“, so Zach weiter, ehe man in der zweiten Halbzeit auch einen gut aufgelegten Martin Knar im eigenen Tor brauchte. Es reichte aber auch so, weil Rechnitz nicht an sein Leistungsmaximum kam. SVR-Obmann Harald Füzi: „Das Glück war nicht bei uns.“

STATISTIK:

SV REDLOVE KUKMIRN - SV SPEEDARENA RECHNITZ 2:1 (2:0).- Torfolge: 1:0 (17.) Bleyer, 2:0 (39.) Ivan Galic, 2:1 (98., Elfmeter) Pergel.

Reserve: 3:3 (Patrick Scholz 2, Gotzi; Krznaric, Kainz, Kramelhofer).

SR: Flasch (K: gut/R: sehr gut).- Kukmirn, 120.

Kukmirn: Knar; Tanczos, Mathias Scholz, Unger, Mayer; Smodis, Felix Heindl; Andrija Galic (39. Schreiner), Julian Heindl (79. Ruiß), Bleyer; Ivan Galic.

Rechnitz: Cividino; Resetar, Nimac, Bolla, Pfahnl; Simon (70. Preinsperger), Langer (86. Kaiser), Werderitsch (63. Bernd Brunner), Gollerits; Pergel, Szanto.