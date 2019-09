Es war ein sportlich tolles Wochenende für die SpG Edelserpentin, welches nach dem 3:1-Sieg beim bisherigen Tabellenführer aus Eberau nur einen Makel kannte: Man machte den in der 2. Liga schärfsten Derby-Konkurrenten aus Schlaining zum neuen Spitzenreiter, was man aber auch verschmerzen konnte. Viel mehr freute die Elf von Roland Laschober der eigene Auftritt, der defensiv konsequent und offensiv zielstrebig war. Etwas, was man in den Vorjahren ab und zu vermisste, denn der prinzipielle Kader war immer stark, wie von vielen Kennern der Liga oftmals bestätigt wurde. Dabei zeigte der Sonntagnachmittag laut Obmann Konrad Renner aber vor allem eines: „Man sah, dass wir von der Qualität und Quantität im vorderen Drittel der Liga mitspielen können.“

Nicht immer rief man das in den vergangenen Jahren auch ab, denn mit der nötigen Konstanz, um bis zum Ende ganz vorne mitzuspielen, war man nicht immer gesegnet.

Zwei Topspiele, dann geht es so richtig los

Und heuer? Da behielt man seinen Kader über den Sommer bei und holte aus Rechnitz noch Peter Jezic hinzu, der bis dato mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Wie auch Ausnahmekönner Michel Simon, der immer wieder an kleineren Wehwehchen laboriert. Gut möglich, dass aber beide am Samstag gegen Jabing mitwirken können. „Die sind ganz vorne mit dabei“, so Renner, dessen Elf nach dem Aufsteiger noch auf Neuberg und Jennersdorf trifft, ehe die Wochen der Wahrheit warten. „Unsere ‚schweren Gegner‘ kommen noch“, schmunzelte das Oberhaupt und meinte damit die Nachzügler, wo man in den letzten Jahren zu oft Punkte verschenkte. Vielleicht ändert sich das in dieser Saison – dann ist man auch reif für Großes.