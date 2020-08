Was wäre wenn, zählt im Fußball bekanntlich nicht. Der SV Stegersbach war über den Sommer dabei, eine Top-Truppe auf die Beine zu stellen, hatte dann aber gleich einige Nackenschläge zu verdauen. Erst war man sich mit dem Schlaininger Marcel Pomper mehr als nur einig. Dieser trainierte schon mit dem SVS, entschied sich dann aber doch, bei der Elf von Florian Hotwagner zu bleiben. Auch Chris Kovacsits war als Stabilisator in der Abwehr fest eingeplant. Eine Woche vor Meisterschaftsstart tat er dann kund, dass er eine Fußballpause einlegen würde. Und dann ist da auch noch Adam Balla. Dieser wäre ebenfalls ein immens wichtiger Faktor, aber der ehemalige Allhau-Angreifer fällt mit Schambeinentzündung aus. So müssen es andere richten und die sind zumeist sehr jung.

Vorwerfen konnte man der Elf von Tihamer Lukacs auch beim 0:2 gegen Rechnitz wenig. Man erarbeitete sich einige gute Chancen und hatte vor allem beim 0:1 enormes Pech, denn Peter Valkovszki stand sehr wahrscheinlich im Abseits. „Wir waren gleichwertig und die Burschen spielten auch brav“, resümierte Sektionsleiter Joachim Poandl und ergänzte: „Eigentlich ein sehr positiver Auftritt.“

Der nun auch in Form von Punkten bestätigt werden soll. Es geht zum großen Schlager nach Neuberg. Früher hitzig Regionalliga-Duelle, heute nicht minder brisante 2. Liga-Spiele. „Offensiv sind sie sehr stark. Lukas Kantauer, Sandro Csencsits oder Tomi Liber bürgen für sehr viel Qualität. Aber auch sie sind verwundbar“, so Poandl weiter. Personell kehrt Manuel Fritz nach seiner Sperre wieder zurück.