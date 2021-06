Zurück an alter Wirkungsstätte. Viele Jahre war Gergely Levay beim SV Eberau unumstrittene Nummer eins. Nach dem Burgenlandliga-Meistertitel 2016 war es aber an der Zeit auszuziehen, um sich im Profifußball zu versuchen. Ganz schaffte es der Goalie zwar nicht, aber auch so bleibt „Gery“ ein extrem starker Tormann, der nun wieder zuhause ist. In Eberau eben.

Patrick Bauer