SV Großpetersdorf: Derbysieg zum Start!

SCHLAINING - GROSSPETERSDORF 1:3. Keinen guten Start schaffte der ASK Schlaining. Im Derby gegen Nachbar Großpetersdorf verlor man nach schwacher Vorstellung in Halbzeit zwei folgerichtig mit 1:3. Dabei war das Gezeigte vor der Pause noch in Ordnung, ehe man dann nach zwei Robert Hötschl-Elfern ins Hintertreffen geriet und nicht mehr zusetzen konnte. So war es Norbert Füleki, der den gelungenen SVG-Auftakt veredelte. „Für uns war wichtig, dass wir oben dabeibleiben“, erklärte Großpetersdorf-Obmann Harald Schneller, um den Schlainingern Mut zu machen: „Wir hoffen, dass sie in der 2. Liga bleiben.“ Das ist auch weiter möglich, aber es braucht dann über 90 Minuten die nötige Konzentration. Schlaining-Sektionsleiter Ernst Simon dazu: „Sie wollten es dann auch mehr.“

STATISTIK

ASK SCHLAINING - SV OK-ENERGIEHAUS GROSSPETERSDORF 1:3 (1:0).- Torfolge: 1:0 (3.) Mamic, 1:1 (47., Elfmeter) Hötschl, 1:2 (52., Elfmeter) Hötschl, 1:3 (75.) Füleki.

Rote Karte: Trainer Andi Konrad (45., sonstiges).

Gelb-Rote Karte: Alex Zsifkovits (65., Foul).

Reserve: 2:4 (Draxler, Klemens Mikovits; Jani 2, Appenzeller, Somorai). SR: Luef (S: kein Kommentar/G: sehr gut).- Schlaining, 400. Schlaining: Alex Zsifkovits; Csebits (68. Bögöly), Florian Glösl, Bürger, Nagy; Putz, Felegyhazi (47. Tobias Glösl); Zahrl, Dzaferovic, Mamic; Petric.

Großpetersdorf: Rengel; Tiefengraber, Krenn, Tiba, Schmalzer (60. Wurglits); Nagy, Giber (77. Matthias Resner), Hetyei, Hötschl; Gabriel, Füleki.