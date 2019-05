Auch noch einen Tag nach dem so immens wichtigen 3:0-Erfolg im Heiligenkreuzer Waldstadion, war Großpetersdorfs Obmann Harald Schneller vom Gezeigten angetan. So meinte er montags zur BVZ: „Wir waren von der ersten Minute extrem konzentriert, drückten aufs Tempo, wobei Christopher Thaller beim HSV sehr gut hielt. Erst mit unserem 2:0 kamen wir etwas ins Wanken, aber wir brachten es sehr gut drüber“, so das Oberhaupt, dem die Wichtigkeit des Sieges natürlich bewusst war: „Es war unsere allerletzte Chance, aber wir sind nun wieder im Spiel und wir werden jetzt ganz einfach von Spieltag zu Spieltag denken.“

Die erste Bewährungsprobe gibt es dafür schon am Freitag, wenn der SV Mühlgraben beim Traditionsverein gastiert. „Ein Top-Team der Liga“, wusste Schneller, der ergänzend anfügte: „Wir spielen zuhause und haben nichts zu verschenken. Wir wollen jetzt weiter Gas geben und auch nicht auf unsere Konkurrenz schauen.“