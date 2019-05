Als „Achterbahnfahrt“ der Gefühle stufte Güssings Trainer Hannes Winkelbauer nicht nur den 4:3-Sieg über Mühlgraben ein, sondern meinte damit auch gleich die generelle Situation, die beim GSV derzeit vorherrschend ist.

Dreimal führte man gegen den SVM, ehe die Gäste auch dreimal die richtige Antwort parat hatten. Dann die 89. Minute und Schiri Kemal Kazanci gab einen strittigen Elfer für die Heimischen, den „Viererpacker“ Roman Rasser zum 4:3 nutzte. „So ehrlich bin ich, wenn so ein Elfer gegen uns gepfiffen wird, wäre ich wohl durchgedreht“, meinte Winkelbauer nach dem Spiel.

Bauer Zur rechten Zeit in Topform. Roman Rasser traf gegen Mühlgraben per Viererpack.

Weil man die drei Punkte aber dennoch ins Trockene brachte und Eberau erst zwei Stunden später gegen Edelserpentin sein Spiel begann, setzte man den bisherigen Tabellenführer unter Druck. Diese wussten nämlich vom Güssinger Erfolg. Winkelbauer: „Durch unser 4:3 erhöhten wir den Druck und der Kopf spielte dann sicher auch in Eberau eine große Rolle.“

„Jetzt wollen wir Meister werden und es auch nicht mehr aus der Hand geben“

Anfangs ließ sich der SVE davon nicht wirklich beeindrucken, wobei man gegen Edelserpentin nicht in Führung ging und sich dann offensiv immer wieder festbiss. Am Ende stand ein 0:2 und die Güssinger gehen nun mit einem Punkt Vorsprung in die letzten Spiele. „Jetzt wollen wir Meister werden und es auch nicht mehr aus der Hand geben“, erklärte Winkelbauer, dessen Elf erst nach Rotenturm reist und dann Schlusslicht Kaltenbrunn empfängt.

Der Verfolger muss indes am Freitag nach Jennersdorf, während dann Olbendorf in Eberau gastiert. Der Katzenjammer war aber groß, wie Obmann-Stellvertreter Christian Kopfer berichtete: „Die Enttäuschung war da, weil wir aus unserer guten Position nun eine schlechte machten. Wir kämpfen aber bis zum Ende weiter und wollen auch weiter Meister werden.“