Sportlich ist der SV Heiligenkreuz nach zwei Heimsiegen en suite wieder in der Spur. Dabei ist die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsauftritten extrem. Alle 13 Zähler holte man im Waldstadion, während man in fremden Gefilden noch kein einziges Pünktchen holte. Ob sich das in Stegersbach ändert? „Mal sehen, ob wir drei Siege schaffen oder wieder in alte Muster zurückfallen“, war sich auch der Sportliche Leiter Jost nicht sicher, was ihn erwarten würde.

Der HSV bleibt eine Mannschaft der Extreme. Eine Bilanz ist nämlich noch viel frappierender als die Auswärtsschwäche. Seit acht Elfmetern (!) wartet man auf ein Tor vom Punkt. „Wir haben quasi schon das ganze Team durch“, schmunzelte Jost angesichts des späteren 1:0-Erfolges gegen Rudersdorf. Ein nicht ganz ernst gemeinter Ansatz könnte für ihn sein: „Beim nächsten lasse ich mich ein- und dann sofort wieder auswechseln.“