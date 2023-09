SV Mühlgraben ist wieder im Lauf

Verdienter 3:1-Heimsieg gegen den SV Olbendorf, kein unverdienter 2:1-Auswärtserfolg in Heiligenkreuz: Vor seinem am letzten Samstag stattfindenden Oktoberfest nahm der SV Mühlgraben wieder an Fahrt auf und schob sich ins dichte 2. Liga Süd-Mittelfeld vor. Mit nun zehn Punkten und Platz zehn ist die Elf von Branko Ladevic wieder halbwegs im Soll. „Jetzt sind wir zumindest wieder mittendrin dabei“, sagte Sektionsleiter Florian Jud, der seiner Elf beim HSV einen guten Auftritt attestierte und auch die Einwechslung von Maxi Hutter lobte. „Mit ihm hatten wir dann wieder die nötige Stabilität.“ So hat der kroatische SVM-Cheftrainer nun am Freitag, ab 19.30 Uhr, gegen den SV Rechnitz die Qual der Kader-Wahl. Gerne würde man seinen dritten Sieg in Serie feiern. „Vor allem offensiv sind sie aber gut“, so Jud, der anfügte: „Mal schauen, was für uns geht.“

Tabelle. Foto: BVZ