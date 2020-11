Einer der erfolgreichsten Vereine des Landessüdens in den letzten Dekaden bleibt der SV Neuberg. Dafür sprechen mehrere Teilnahmen in der Regionalliga Ost oder auch diverse Spitzenplätze in der Burgenlandliga. 2018 folgte dann nach langen Jahren der Abstieg zurück in die 2. Liga Süd. Dort tat man sich schwer, wirklich in die Spur zu finden, auch weil ein Umbruch im Raum stand und diverse Schlüsselspieler immer wieder mit Verletzungen ausfielen. So blieb man zwar jeweils in der Liga und hatte sehr wenige Abstiegssorgen – mit der Spitze hatte man im Gegenzug aber auch nichts zu tun.

Bis zu dieser Spielzeit, die zwar wegen Corona erneut ausgesetzt wurde, der SVN im Sommer aber nur wenig veränderte – Lukas Kantauer und Matthias Novak für sich gewinnen konnte – und man auf Teamgeist und Geschlossenheit, und eben auch auf individuelle Klasse setzt. In den Jahren zuvor war meist Tomi Liber die Lebensversicherung, jetzt gibt es einige weitere „Gamechanger“. „Es macht einfach Spaß, mit den Burschen zu arbeiten und wir haben unsere Probleme aus den Vorjahren in den Griff bekommen“, sagte der Sportliche Leiter Georg Konrad.

Bis zur Unterbrechung stach dabei Angreifer Kantauer heraus. Dieser kickte mit dem SVN in der Ostliga, wechselte nach Mattersburg, verletzte sich, kämpfte sich zurück, verletzte sich erneut, ging zurück nach Neuberg, um dann beim SV Eltendorf einen neuen Anlauf zu nehmen. Der Rückschlag in Form einer erneut schweren Verletzung folgte prompt. Im Sommer wagte er nun einen Neustart bei seinem Stammverein und schlug voll ein. Klar, dass andere Vereine schon wieder die Fühler ausstreckten. Konrad: „Ihm tut jedes Spiel gut und ich hoffe schon, dass er noch etwas länger bleibt. Wir wollen natürlich selbst ein gutes Umfeld schaffen, wo es vielleicht irgendwann wieder zurück nach oben geht.“

Das wird irgendwann nötig sein, um Könnern wie Sandro Csencsits oder jungen Kickern wie Dominik Kracher Perspektiven zu bieten. „Es passte bis zur Pause bei uns sehr vieles, aber wir wollen Step-by-Step gehen und nichts überstürzen.“ Derzeit ruht in Neuberg die Kugel. Trainings sind untersagt, die Fußballer sollen sich in Eigenregie fit halten. „Das tun sie sowieso“, meinte der Verantwortliche, der den weiteren Plan erörterte: „Trainingsstart im Jänner wäre am 15. Jänner. Da wäre Klarheit schön.“ Da wird man sich noch gedulden müssen.