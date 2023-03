SV Rechnitz auf dem Vormarsch

Werbung

Weiter ungemein wichtig. Jürgen „Lego“ Pfahnl ist beim SV Rechnitz nicht wegzudenken. Foto: BVZ, Bauer

Auch wenn fußballerisch sicher noch Luft nach oben blieb, schaffte der SV Rechnitz mit dem 1:0-Heimsieg über Nachzügler Olbendorf einen perfekten Auftakt in die Rückrunde. Zum Mann des Tages avancierte dabei Mittelfeldmotor Jan Langer, der kurz vor dem Pausenpfiff, das einzige Tor des Tages erzielen sollte. „Eigentlich war es in der ersten Halbzeit echt furchtbar zum Anschauen“, meinte Rechnitz-Obmann Harald Füzi und schoss nach: „Wir kamen dort nicht wirklich zur Geltung.“ In den zweiten 45 Minuten agierte man dann besser, auch weil man zielstrebiger wurde. Offensiv machte man den Sack aber nicht früher zu. Füzi: „Wir waren schon überlegen, auch wenn Olbendorf uns zehn, 15 Minuten zurückdrängte. Insgesamt brachten wir es relativ ungefährdet über die Runden.“ 28 Punkte holte die Elf von Attila Banfalvi mittlerweile schon – aktuell nur vier weniger als Tabellenführer Grafenschachen und derer drei auf den nächsten Gegner von der SpG Edelserpentin. Zieht man mit der Spielgemeinschaft, auf die man am Samstag, ab 15 Uhr, trifft, punktemäßig gar gleich? „Für mich sind sie der Titelfavorit Nummer eins, aber auch sie müssen uns erst einmal schlagen.“ Dabei hoffte das SVR-Oberhaupt auch, dass nach dem Auftaktsieg ein bisschen Lockerheit in die Mannschaft zurückkehrt. „Ich weiß nicht, aber unsere Burschen waren gegen Olbendorf ungewohnt nervös. Spielerisch haben wir dort nicht das gezeigt, was wir eigentlich draufhaben.“