SV Rechnitz: „Tabellenführer liegen uns ja“

Werbung

Es war ein Auftritt ganz nach dem Geschmack der Rechnitzer Fangemeinde: In Heiligenbrunn gewannen Jürgen Pfahnl und Kollegen nach konsequenter Vorstellung mit 3:1!

Vor allem das Wie gefiel den Verantwortlichen rund um Obmann Harald Füzi. War man im Vorjahr nicht dafür bekannt, Konstanz in seine Leistungen reinzubringen, sieht das aktuell viel besser aus. Mit drei Siegen und derer zwei Niederlagen startete man passabel und hält Tuchfühlung zur Spitze.

Dort sieht man sich angesichts seines Kaders auch, der offensiv ungemeine Wucht besitzt. Roli Szanto, Pavel Usakov, Daniel Gottfried – das „Trio infernale“ des SV Rechnitz, welches jeder Defensive weh tun kann, ist in Form.

Aber um ein echtes 2. Liga-Spitzenteam zu werden, braucht es mehr solcher Leistungen wie beim 3:1. Ab und an wünscht man sich nämlich etwas mehr Entschlossenheit – vielleicht ist man da einen Schritt weiter. „Wir dominierten dort das gesamte Spiel und hatten noch viele weitere Chancen. Ein starkes Auftreten“, lobte Obmann Füzi das Gezeigte, auch wenn er seine Burschen nur zu gut kennt, um keinen Schlendrian einkehren zu lassen.

So trifft es sich ganz gut, dass sich am morgigen Freitagabend der Spitzenreiter aus Grafenschachen die Ehre gibt. „Tabellenführer liegen uns ja“, schmunzelte das SVR-Oberhaupt und meinte damit die beiden letztjährigen Siege gegen den späteren Meister aus Rudersdorf.

Im Herbst fügte man dem USV beim 2:0-Auswärtssieg die erste Saisonniederlage zu, während man dann auch im Frühjahr mit demselben Ergebnis gewann.

„Das wird sicher interessant. Gewinnen wir nämlich, wären wir auch auf einen Punkt dran“, so Füzi weiter, der an die „Leistung in Heiligenbrunn anschließen will“ und den Grafenschachener Lauf doch als „überraschend“ ansah. Beim Leader freut man sich indes über die bisherigen Leistungen und den tabellarischen Stand, will aber noch keine allzu großen Prognosen abgeben.

„So lange alle Kicker fit sind, wollen wir möglichst viele Punkte holen“, sagte SCG-Sektionsleiter Gerald Ringhofer, der aber bei voller Kaderstärke auch ergänzend nachschoss: „Dann würden wir schon ganz gerne da vorne mit dabei bleiben.“