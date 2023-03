Tahir Bilalic: „Das wird ein echter Kampf“

Werbung

Ein viertägiges Trainingslager in Medulin hielt zuletzt der 2. Liga-Dritte aus Mühlgraben ab. Beinahe der komplette Erste-Kader konnte unter besten Bedingungen trainieren und sich den Feinschliff für die am Wochenende startende Rückrunde holen.

In dieser will die SVM-Elf von Hannes Posch zeigen, dass der Herbst kein Zufall war. Einer der Führungsspieler ist in der knapp 400 Einwohner zählenden Gemeinde Tormann Tahir Bilalic. Und der war auch voll von Lob aufgrund des reibungslosen Ablaufs in Kroatien.

„Das war einfach mega. Wir hatten zum einen sehr viel Spaß, trainierten zum anderen aber auch sehr intensiv. Dafür kennt man unseren Coach ja auch“, schmunzelte der 27-Jährige. Über 15 Jahre war er dabei für seinen Stammverein aus Jennersdorf aktiv.

Angebot kam gerade recht

2020 folgte dann der Schritt nach Mühlgraben. Beim UFC war er nämlich sehr lange die Nummer zwei, aber immer da, wenn er gebraucht wurde. Da er in seiner Karriere noch einmal fixe Stammkraft sein wollte, kam das Mühlgrabener Angebot gerade recht.

Bereut hat er den Wechsel nie, auch wenn er den UFC natürlich weiter im Herzen trägt. Tabellarisch steht seine neue Mannschaft auch vor dem großen südlichen Traditionsverein und geht es nach Bilalic, darf das auch gerne nach der Saison noch so sein.

„Wir hatten im Herbst einen Lauf“, meinte er dazu, wohlwissend, dass dieser sicher kein Zufall war. Unterschätzt wird das Posch-Team im Frühjahr von niemandem mehr. Schon gar nicht vom Herbstmeister aus Grafenschachen, der am Samstag der erste Pflichtspiel-Gegner 2023 ist. Bilalic freute sich schon zu Wochenbeginn sehr darauf: „Ich erwarte aber ein Abtasten beider Mannschaften, bei dem in der Anfangsphase keiner etwas riskieren wird. Zudem stellen wir uns auf einen echten Kampf ein.“

Mit welchem Sieger? „Es wird in die eine oder andere Richtung ein sehr knappes Ergebnis werden. Ich bin aber guter Dinge, auch weil wir zuletzt schon auf einem guten Weg waren.“